【智能手錶】比亞迪推出智能手錶　支援電子車匙

國產汽車製造商比亞迪（BYD）除了專注於新能源汽車研發外，近年亦開始「踩過界」，朝智能手錶發展。隨藉比亞迪早前宣布智能手錶首批體驗參與者名單，其設計和各種功能亦陸續曝光，如支援電子車匙功能。

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外媒《Gizmochina》引迹一名網誌作者的開箱影片，指比亞迪智能手錶提供智能點火、無縫進入、智能上鎖、車窗控制、尾門開啟等多項功能，志在用手錶取代原車鑰匙。外形設計方面，則採用圓形錶盤設計，雖與之前在專利中顯示的方形錶盤不同，但相關設計與市面上大多的智能手錶設計更一致。錶盤上設有3個按鈕位，包括左下角的電源鍵、右上角的解鎖鍵，和右下角的鎖車鍵。

此外，該手錶還具有計步、心率監測、睡眠跟踪和來電信息提醒等功能。另兼容Android 4.4和iOS 7.1或更高版本的智能手機，及內置200mAh電池，提供30天待機時間，並可連續使用 5至7天。

該報又提到，比亞迪除了研發智能手錶外，亦開發了一款新的NFC數碼鑰匙，可兼容iPhone 和其他品牌的智能手機，料比亞迪「護衛艦07」車款將會率先採用該技術，支援iPhone或Apple Watch在無網絡覆蓋或低電量狀態下，進行解鎖、上鎖、啟動車輛。

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責任編輯：殷凱怡

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