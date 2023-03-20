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【電子消費】滙豐PayMe開戶門檻降至12歲　新戶最多送100元優惠券

新經濟追蹤 13:13 2023/03/20

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【電子消費】滙豐PayMe開戶門檻降至12歲　新戶最多送100元優惠券

滙豐 （00005） 旗下電子錢包PayMe今（20日）宣布，延伸用戶年齡下限至12歲，家長可利用數碼化轉賬零用錢方式，了解子女消費，並支持近60萬名本地青少年理財。另外，PayMe表示，從即日起至5月15日，指定新登記用戶可獲總值100元商店優惠券。

PayMe 表示，是次調低用戶年齡門檻，可以令家長隨時隨地向子女轉賬零用錢，保留消費及轉賬紀錄，了解子女使費。另外，青少年亦可透過個人戶口為其 PayMe 賬戶增值或轉賬，管理日常生活消費，建立正確財務觀念。

滙豐 PayMe 主管 Dharini Kannan Hemant 表示，PayMe 擁有逾 290 萬名用戶，遍及不同年齡層，青少年日常需要已逐漸由手機主導， PayMe 可以讓他們以更數碼化及貼近生活的方式輕鬆培養理財習慣，打好未來財務健康基礎。

指定新登記用戶可獲100元優惠券

即日起至5月15日，年滿12至18歲或35歲或以上的PayMe新用戶可分別獲賞50元Circle K折扣優惠券及50元759阿信屋折扣優惠券。折扣優惠券將自動存入PayMe錢包內，並於上述指定商店以PayMe消費滿港幣 50 元或以上時自動使用。

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記者：伍鍵文

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