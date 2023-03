【瑞信危機】瑞信一連三日在港舉行的亞洲投資論壇如常舉行　惟CEO不會出席　取消所有傳媒採訪環節

▲ 【瑞信危機】瑞信一連三日在港舉行的亞洲投資論壇如常舉行 惟CEO不會出席

瑞信Credit Suisse被瑞銀UBS收購,但瑞信本周二至周四(21至23日)在香港舉行的亞洲投資論壇則會如期舉行。不過,瑞信指,因應事態發展,行政總裁Ulrich Körner將不會來港出席亞洲投資論壇,至於其他講者會否如常出席,則仍要視乎事件後續發展,但亞洲投資論壇仍會如常舉行。

瑞信同時表示,將會取消所有原定的傳媒採訪環節,並聲稱「該行目前專注於服務客戶,及確保他們有一個穩定及無縫的銜接及體驗。(Our focus at this time is on serving our clients and ensuring a smooth transition and seamless experience for them.)

