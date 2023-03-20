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【瑞信危機】瑞信一連三日在港舉行的亞洲投資論壇如常舉行　惟CEO不會出席　取消所有傳媒採訪環節

股市 13:08 2023/03/20

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【瑞信危機】瑞信一連三日在港舉行的亞洲投資論壇如常舉行 惟CEO不會出席

瑞信Credit Suisse被瑞銀UBS收購，但瑞信本周二至周四（21至23日）在香港舉行的亞洲投資論壇則會如期舉行。不過，瑞信指，因應事態發展，行政總裁Ulrich Körner將不會來港出席亞洲投資論壇，至於其他講者會否如常出席，則仍要視乎事件後續發展，但亞洲投資論壇仍會如常舉行。

瑞銀同意30億瑞郎「4折」收購瑞信，最新發展可見【下一頁】

瑞信同時表示，將會取消所有原定的傳媒採訪環節，並聲稱「該行目前專注於服務客戶，及確保他們有一個穩定及無縫的銜接及體驗。（Our focus at this time is on serving our clients and ensuring a smooth transition and seamless experience for them.）

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