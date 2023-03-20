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【瑞信危機】滙豐渣打跌半成　瑞信160億瑞郎債券成廢紙引發「次生災害」、AT1債券是甚麼？

股市 12:46 2023/03/20

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【瑞信危機】瑞信160億瑞郎債券成廢紙引發「次生災害」 AT1債券是甚麼？

瑞士政府促成瑞銀、瑞信合併，以防止銀行信心危機波及全球金融系統。不過，合併方案下，瑞信發行的160億瑞士法郎高風險債券—AT1債券將全額撇帳。換言之，持有瑞信AT1債券的投資者將血本無歸，做法令投資者重新審視銀行AT1債券風險，引發另一重金融衝擊。

滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 成為周一跌幅較深的港股，滙豐半日跌6%，為近半年單日最大跌幅。

瑞銀同意30億瑞郎「4折」收購瑞信，可見【下一頁】

AT1債於金融危機時引入  避免由納稅人救銀行

AT1債券全名為「additional tier 1 capital bond （額外一級資本債券）」，亦即是應急可轉換債（Contingent Convertible Bonds，CoCo Bonds）。

AT1債券一般票面息率較高，但會在銀行資本水平低於要求時，被要求轉換成股權，甚至被完全撇帳。

AT1債券於10年前金融危機後在歐洲廣泛應用，作為補充銀行資本，並避免在爆發金融危機時，再次需要納稅人出錢救銀行。

瑞信債券持有人獲賠順序竟差於股東　投資者感疑惑

一般而言債券持有人獲補償順序應高於股東，瑞信最終以「股換股」方式併入瑞銀，銀行未有倒閉，瑞信當局安排AT1債券撇帳而非轉換股權，除了令部分投資者質疑做法有問題之餘，市場也重新審視相關債券條款和風險情況。

最新數據顯示，AT1債券市場規模達2750億美元（折合21,580億港元），瑞信成為歷來最大規模的AT1債券撇帳事件，遠高於2017年西班牙銀行Banco Popular SA債券的13.5億歐元減記紀錄。

彭博數據指，多家亞洲銀行發行的永續債於周一開市後受壓，包括東亞銀行5.825厘永續美元票據每1美元面值下跌8.6美分至79.7美分。星展3.3厘永續票據也跌2.5美分至90.4美分。

 

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編輯：麥德銘

港股 債券 銀行 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005）
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