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【美股期貨】道指期貨升3點、納指期貨升0.2%　本周聚焦儲局議息及銀行信心危機（不斷更新）

股市 12:41 2023/03/20

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美股動態不斷更新

美股期貨周一於亞洲時段靠穩，其中道指期貨升3點，納指期貨升30點或0.2%。美國今日未有重要數據公布，至於本周焦點勢將落於聯儲局周四出爐的議息結果，以及歐美銀行風波的最新進展。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】歐美銀行風暴下　聯儲局陷兩難、本周四議息結果緊盯兩件事（附數據表）

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【12：24】道指期貨升3點，報32074點，標指期貨升5點，報3952點，納指期貨升30點或0.2%，報12675點。

【11：04】【瑞信危機】瑞銀同意30億瑞郎「4折」收購瑞信　金管局：瑞信客戶可如常存款及買賣港股（不斷更新）

【10：59】【瑞信危機】瑞信將如期向員工支付花紅及照常加薪　年底與瑞銀合併前將繼續正常營運

【10：31】【瑞信危機】瑞銀以30億瑞郎收購瑞信　摩通：阻銀行股抛售潮蔓延

【08：14】【SVB】美國聯儲局與五國央行聯手增強常設美元互換安排　促進流動性供應

【07：30】歐美銀行危機拖累市場情緒，美股上周五走勢向下， 銀行股捱沽，雖然美國第一共和銀行（美：FRC）獲11間大行提供最多300億美元存款紓壓，但市場似乎「唔收貨」，地區性銀行大幅收跌，第一共和銀行收跌近33%，本周累計跌逾70%， 矽谷金融將被除牌。其他美國大型銀行股亦跟跌，道指上周五曾跌517點，最終跌384點或1.2%，收報31861點；納指跌86點或0.7%，收報11630點；標指跌43點或1.1%， 收報3916點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌324點　滙豐ADR低港3%（不斷更新）

 

【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 銀行危機左右美國議息？

開市追揸沽
【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 銀行危機左右美國議息？

 

責任編輯︰梁浩碩

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