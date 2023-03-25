【美股收市】道指倒升132點、曾挫300點 納指升0.3% 美國運通、摩通跌逾1.5%（不斷更新）

美股周五先跌後升，歐美銀行危機衝擊全球金融市場，拖累美股早段挫300點，即市暫低見31805點；中段大市喘穩反覆上升。銀行股受壓，美國運通(美：AXP)跌1.8%為表現最差成份股, 摩根大通(美：JPM)及高盛(美：GS)亦跌1.5%及0.7%。

歐美銀行業接連出事，市場持續憂慮金融市場穩定性，德意志銀行Deutsche Bank股價連跌3日，周五歐股時間再跌逾10%。收跌8.5%，德銀信貸違約掉期（CDS）亦創歷來單日最大升幅。德銀自3月以來市值已蒸發約五分一。德銀急跌亦拖累其他歐洲銀行股，瑞信及瑞銀同樣跌超過5%, 法德股收市齊挫1.7%，泛歐STOXX 600指數跌1.4%。歐央行行長拉加德與德國總理均發表言論，試圖緩解市場對德銀的擔憂。

資金流向避險資產，美債息曾跌穿3.3厘關，其後回穩，暫報3.37厘，美滙指數突破103關，暫報103.12，每美元兌日圓130.75，每百日圓兌港元見6算。

美國財長耶倫緊急召開金融穩定監督委員會閉門會議。

本港時間今晨4時, 道指升132點或0.4%, 報32237點; 納指升36點或0.3%, 報11823點；標指升22點, 報3970點。

動視暴雪(美：ATVI)收漲5.9%，創2021年8月以來收市新高。英國反壟斷監管機構表示，微軟690億美元收購動視暴雪的交易，不會損害遊戲機市場競爭。

美銀策略師Michael Hartnett表示，由於對經濟放緩的擔憂加劇，投資者正以疫情爆發以來最大規模湧入貨幣市場基金，預計未來幾個月股市和信貸市場將出現暴跌。

德國總理朔爾茨周五派定心，指德意志銀行利潤豐厚，毋須感到擔心, 朔爾茨的講話稍微安撫市場擔憂情緒。

歐洲央行行長拉加德也試圖緩解市場對德銀的擔憂。她稱歐元區的銀行都有彈性，資本與流動性部位都很強大。拉加德還稱，如有必要，歐央行將提供流動性支持。

銀行業低迷，美國銀行(美:BAC)裁減銀行和貸款部門，不到200名員工在公司其他部門擔任職位。美銀稱正在將團隊調整到最需要的領域。

美國3月Markit製造業PMI初值為49.3，高於預期的47；服務業PMI初值為53.8，高於預期的50.3；綜合PMI為53.3，高於預期的49.5。美國2月耐用品訂單初值按年跌1%，市場原預期升0.2%。

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即市走勢︰

【04：02】納斯達克金龍中國指數初步收跌0.9%，本周累漲1.4%。成分股世紀互聯初步收跌8%，名創優品跌6%，拼多多跌超4%，百度則漲超3%，金山雲漲超4%。

【03：41】一項民意調查顯示，超過一半的瑞士人反對瑞銀在政府支持下收購陷入困境的競爭對手瑞信。GFS在3月21-23日民意調查顯示，54%的人反對或強烈反對這項有爭議的交易。只有5%受訪者強烈支持，另有30%的人一定程度上支持這項交易。

【03：17】瑞士私人銀行嘉盛銀行聘用瑞信拉丁美洲股票主管。

【02：31】紐約5月原油期貨收跌0.70美元，跌幅1.00%，報69.26美元，本周累計上漲3.48%。布蘭特5月原油期貨收跌0.92美元，跌幅1.21%，報74.99美元，本周累漲2.77%。

【02：24】美聯儲為外國央行提供的美元工具使用規模，達到創紀錄的600億美元

【02：20】維珍軌道(美：VORB)漲幅擴大至50%，維珍軌道稱正在與有關各方就對公司的投資進行談判。

【02：00】美聯儲發佈2022年經過審計的財務報告：2022年向美國財政部轉移760億美元，而2021年為1090億美元。

【01：52】紐約 4月黃金期貨收跌0.60%，報1983.8美元, 本周累漲約0.5%，為連續第四周錄得升幅；6月黃金期貨收跌0.57%，報2001.7美元。

【00：45】現貨金高位整固, 跌破1980美元，下跌0.54%, 即市曾升見2003.05美元

【00：45】歐股收市下挫, 德股跌1.7%, 法股跌1.7%, 英股跌1.3%, 泛歐STOXX 600指數跌1.4%。

【00：35】標普全球市場情報數據顯示，瑞銀五年期信貸違約掉期（CDS）較周五早段跌4個基點至135個基點。

【00：33】標普全球市場情報數據顯示，德意志銀行五年期信貸違約掉期（CDS）較周五早段再下調7個基點，至208個基點，仍為2018年底以來最高水平

【00：32】德意志銀行歐股收跌8.5%，自3月1日以來下跌28%。

【00：30】惠譽：在宣布合併後，確認瑞銀和瑞信實體的可質押債券評級不變。

【00：16】瑞士議會將在5月份就政府促成的瑞銀收購瑞信，向瑞士金融市場監管機構和瑞士央行提出質詢。瑞士議會兩院的監督委員會將於5月8-9日和15-16日舉行聯席會議，並將質詢財政部和司法部、瑞士金融市場監督管理局和瑞士央行的負責人。參議院在聲明中說，主要問題是聯邦當局的行動是否合法、適當和有效

【00：13】意大利裕信銀行到6月初可能會兌付AT1債券。

【00：03】標普500指數和道指轉漲，納指跌幅收窄至0.14%。費城銀行指數跌幅收窄至0.36%，半導體指數跌幅收窄至1.79%。

【23：22】美國前財長薩默斯敦促金融穩定監督委員會（FSOC）承諾為美國倒閉銀行的存款提供1年期擔保，該承諾將為美國銀行系統提供信心。據悉，美國財政部長耶倫將召集美國主要金融監管機構負責人, 於當地時間周五早晨召開先前未安排的金融穩定監督委員會（FSOC）會議。

【23：19】加密貨幣交易所幣安宣稱，該平台取款功能已經恢復。

【23：11】標普500指數跌0.8%，道指跌260點或0.8%，納指跌0.9%。美國費城半導體指數跌超2%，道富銀行跌4.5%，富國銀行跌3.5%，花旗和第一共和銀行跌超3%。

【22：18】【銀行危機】德國總理稱無理由擔心德銀 德銀瀉15%後跌幅收窄 CDS升穿200點子

【22：10】【儲局官員】鷹王布拉德突變鴿派 罕有未提到利率是否應該上行

【21：55】【儲局官員】博斯蒂克：聯儲局加息經過多番辯論 絕非輕率決定

【21：48】【美國經濟數據】美國3月製造業PMI初值49.3 高過預期

【21：30】道指開市跌118點、納指跌0.4%，德銀美股開市跌5%

【21：08】【美國經濟數據】美國2月耐用品訂單按年跌1% 遜預期

【20：19】【AAPL】蘋果CEO庫克驚喜現身北京Apple store 獲「果粉」包圍爭相握手合照（附圖）

【19：08】【理想汽車2015】理想遭美團王興連環減持套2.37億 港美兩邊同步出貨共260萬股

【18：25】市場憂慮德銀違約風險上升，歐洲或再爆銀行危機，美債息跌穿3.3厘關，道指期貨跌243點、納指期貨跌0.3%

【18：22】【銀行危機】瑞信風暴蔓延 亞太地區銀行AT1債同樣有全額減記條款

【18：07】【銀行危機】逢周五危機升溫 德銀周五突急瀉13% CDS升穿200點子

【16：57】【瑞信危機】瑞銀據報向瑞信亞洲財富管理部門員工承諾提供留任方案 冀阻截人才流失

【16：21】【分拆滙豐】滙豐正式刊發AGM通告 建議反對Ken Sir呂宇健所提兩項特別決議案 平保：認真研究這些議案（第二版）

【15：38】【加密貨幣】歐洲中央銀行總監：目前加密貨幣仍屬投機性 須監管其交易程序

【13：08】【瑞信危機】渣打溫拓思：瑞信AT1債減記影響深遠 渣打極不可能減少返還資本

【12：24】道指期貨升25點，報32344點，標指期貨升3點，報3981點，納指期貨升5點，報12859點。

【11：44】【港交所旗下】LME：已檢查所有袋裝鎳、沒有發現更多石頭 周一仍有望重啟亞洲時段交易

【11：35】【中港市場】郭樹清會見滙豐CEO祈耀年、歡迎滙豐在華擴大投資 王冬勝等陪同

【09：02】【美國制裁】瑞信、瑞銀等據報遭美國司法部調查 是否涉嫌違反俄羅斯制裁規定

【08：24】【沽空報告】Block遭沽空機構興登堡狙擊 假扮特朗普、馬斯克成功開戶 股價大跌15%

【08：02】【加密貨幣】Terra創始人Do Kwon黑山被捕 試圖持假旅遊證件逃往杜拜

【07：53】【中美科技戰】TikTok周受資單刀赴會 力敵美國會兩黨議員圍攻

【06：57】【銀行危機】耶倫再轉軚稱必要時保存款 反遭議員批評益大銀行

====以下為3月23日美股市況====

市場憧憬聯儲局加息周期快見頂， 加上地區性銀行股走高， 帶動美股早段急升逾480點，納指亦一度升2.5%，不過，美國銀行股突然再展跌勢，道指突然蒸發高位跌水646點，倒跌165點，美國財政部長耶倫稱，美國政府準備在必要時對銀行存款採取

進一步行動，止住大市跌勢，道指收市回升75點。

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本港時間今晨4時，道指升75點或0.2%，收報32105點 ；納指升117點或1%，收報11787點；標指升11點或0.3%，收報3948點。

耶倫周四在國會聽證會上對議員表示，監管機構將準備採取進一步措施以在必要時保護儲戶存款，這個說法與她前一天在參議院的書面證詞不同。

地區性銀行股先升後跌，Zions Bancorporation （美：ZION），Comerica（美：CMA），西太平洋銀行（美：PACW）均收跌逾8%，拖累費城銀行指數收跌1.7%。

中概股、白銀、社交媒體、半導體、黃金板塊表現強勁，百貨商店、英國銀行股、航空公司板塊表現疲弱。大型科技股造好，微軟（美：MSFT）、英偉達（美：NVDA）、Meta Platforms（美：META）漲超2%。Netflix（美：NFLX）收漲9%；Coinbase（美：COIN）收跌14%。

聯儲局公布加息0.25厘符合市場預期，但市場現時最新焦點已落在當局會在甚麼時候啟動減息。雖然鮑威爾表示今年內未必會降息，但芝商所（CME FEDWATCH）利率期貨顯示，市場預料聯儲局最快會在6月啟動減息，機率超過2成。到年底聯邦基金利率在4厘或以下的機率，亦有接近兩成，反映投資者認為加息周期即將完結。美國10年期國債息率繼續走弱，暫報3.3067厘，跌穿3.4厘關。

美滙指數102關失而復得，紐約尾市升0.2%，暫報102.53， 即市一度跌0.4%， 低見101.91。商品貨幣澳紐元曾升逾1%。

Coinbase（美︰COIN）表示收到美國證交會（SEC）的威爾斯通知（Wells notice），告知將計劃對其採取執法行動，股份最多曾跌逾2成，全日收跌14%。

現貨金表現亮麗， 即市衝高突破2000美元關， 最多升1.7%至高見2003.36美元。

法興銀行表示，黃金成為應對地緣政治緊張局勢的極佳對沖手段，由於最近的地緣政治事件，美元的主導地位正在失去動力。法興銀行的經濟學家在報告中稱，去美元化是一個長期的過程，可能會使黃金受益。

美國2月新屋銷售為64萬間，較預期65萬間及1月67萬間為低。

外電報道，美國政府將14家中國實體列入未經核實的名單，被列入的企業可能會被啟動一個60天時限，或導致更嚴厲的處罰。14家實體包括Ecom International和HK P&W Industry Co Ltd。

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即市走勢︰

【04：01】熱門中概股造好，微博漲超7%，嗶哩嗶哩漲超6%，富途控股、網易漲超5%，京東漲超4%，阿里巴巴漲超3%，理想汽車、蔚來漲超2%，百度漲超1%。

【04：00】納斯達克金龍中國指數初步收漲2.9%，成分股世紀互聯漲超16.6%，達達漲約16.2%，金山雲漲15.3%，人人漲約14%。

【03：44】美國財長耶倫警告：未能提高債務上限， 將導致衰退或更糟的情況

【03：42】彭博社消息， 德國銀行機構OLB（Oldenburgische Landesbank AG）據稱暫停IPO計劃，因為歐美接連發生銀行機構危機的緣故。OLB的股東包括美國私募阿波羅。

【03：37】路透社消息， The Credit Roundtable不會針對瑞士信貸集團採取法律行動。

【03：17】知情人士透露，蘋果公司計劃每年投入10億美元製作將在院線上映的電影，這是蘋果在荷里活提升知名度，並吸引用戶訂閲其流媒體服務的宏偉計劃的一部分。

【03：08】美國聯邦基金利率期貨數據顯示，美聯儲5月加息25個基點的機率降至33%，預計年底的利率為3.96%。

【02：58】標普稱，預計2023年3月美國汽車銷售量，將比上個月增長11%以上。

【02：42】惠譽：瑞士當局的行動表明監管干預可以迅速進行，如果銀行被視為系統性銀行，則危機管理工具箱可以擴大。

【02：39】倫敦金屬交易所（LME）：確認袋裝鎳庫存沒有再發生問題，對所有袋裝鎳產品完成倉庫庫存清點，確認亞洲時段的鎳交易將於3月27日恢復。

【02：33】紐約4月原油期貨收跌0.94美元，跌幅1.32%，報69.96美元。

【02：33】美股高開低走，道指轉跌，納指漲幅收窄至0.7%，標指漲幅收窄至0.17%。

【02：03】現貨黃金升穿2000美元關，漲逾1.5%，較日低漲逾35美元。即市高位曾見2001.35美元， 升1.6%

【02：02】現貨黃金漲幅擴大至1.5%，逼近2000美元整數位心理關口，3月20日曾漲至2008.76美元。

【02：02】瑞銀資產管理已聘請Shamaila Khan為新興市場和亞太地區固定收益負責人，自4月1日開始生效。

【01：48】紐約4月黃金期貨收漲2.37%，報1995.90美元； 6月黃金期貨收漲2.37%，報2013.30美元。

【01：25】市場消息：瑞士政府和瑞銀力爭最快在4月底，敲定與瑞信的交易。

【01：23】管理諮詢公司埃森哲（Accenture）（美：ACN）一度上逾8.3%，刷新2月17日以來盤中高位至274.61美元。該公司宣布未來18個月裁員1.9萬人的計劃，佔總員工人數約2.5%。

【01：08】OpenAI遴選FiscalNote為Plug-In發佈夥伴。FiscalNote（NOTE）股價拉升，上漲超72.79%，刷新日高至2.35美元。

【00：35】歐股收市個別發展， 德股跌5點，報15210點； 法股升0.1%， 英股跌0.9%， 泛歐STOXX 600指數跌0.2%

【00：35】歐股收市， 瑞士信貸（CSGN.SW）初步收跌3.78%，連續第二個交易日下跌，報0.7994瑞郎，為歷史上首次收於0.8瑞郎下方，逼近3月20日所創盤中歷史新低0.66瑞郎。瑞銀集團（UBSG.SW）初步收跌4.01%，亦是連跌兩天，報17.95瑞郎。

【00：19】美股地區性銀行板塊走低，Silvergate（美：SI）跌12%，西太平洋合眾銀行（美：PACW）跌超10%，第一共和銀行（美：FRC）跌9%。

【00：18】現貨黃金向上觸及1990美元，漲1.04%。

【23：57】市場消息：瑞信危機後，歐盟監管機構將重新考慮流動性風險處理的問題，據悉監管機構正尋求對存款粘性做出更明確規定。

【23：47】紐約黃金期貨一度上漲2.0%，報1989.30美元。

【23：27】沃爾瑪（美：WMT）發言人宣布，在美國五家負責電子商務訂單的門店將裁員數百人，被裁減的員工將在90天內獲得報酬，以便找到其他合適工作。這位發言人拒絶稱之為大規模裁員，並表示倉庫繼續正常運作。

【22：55】據知情人士透露，高盛美洲固定收益、外滙和大宗商品部門的聯席銷售主管Av Bhavsar將離職，以尋求新的工作機會。Bhavsar與高盛的對沖基金客戶保持重要關係，他在固定收益市場波動劇烈之際擔任領導職務，並幫助高盛獲得巨大收益。

【21：30】道指開市升177點，納指升1.4%

【20：05】【英國加息】英倫銀行加息0.25厘符預期 英鎊滙價造好 兌港元升至9.65算

【18：26】美債息跌穿3.5厘關，道指期貨跌23點，納指期貨升0.7%

【12：06】道指期貨升132點，報32390點，標指期貨升18點，報3988點，納指期貨升62點或0.5%，報12769點。

【11：46】【美國加息】呼籲暫停加息不果 Ackman料銀行存款加快流走、馬斯克直斥儲局「愚蠢」

【10：20】【美國加息】市場料聯儲局5月再加息0.25厘 安本：儲局或將進入快速寬鬆週期 一文看清財金界評論（不斷更新）

【10：05】【美國加息】摩根資管許長泰：5月料再加息0.25厘 籲採取更具防守性的資產配置策略

【09：24】【加密貨幣】美國SEC指控孫宇晨 涉非法銷售加密貨幣及交易操縱

【08：31】【加密貨幣】美國圍堵幣圈？ Coinbase：證交會預告起訴公司 股價盤後挫近16%

【08：20】【美國加息】鮑威爾：曾考慮暫停加息 一文看清記者會重點

【06：42】【銀行危機】耶倫拒絕保障所有存款？ 摩通：美國存款已流失7.8萬億

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

====以下為3月22日美股市況====

美國聯儲局宣布加息0.25厘符預期， 並預期年內只會再加息一次。道指一度漲逾200點，惟尾市美國財長耶倫表示，當局無意擴大聯邦存款保險制度的覆蓋範圍和保險額度，消息拖累美股轉跌。

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投資者擔心銀行體系風險，銀行股受壓，截至今晨4時（即收市），道指跌530點，報32030點；標指跌65點，報3936點；納指跌190點或1.6%，報11669點。恒指夜期收市升160點，報19762點。

聯儲局主席鮑威爾指，個別銀行出現嚴重困難可以危害其他健康的銀行，如果不解決個別的銀行問題，可能會威脅整個銀行系統。故此儲局、財政部及聯邦存款保險公司採取果斷行動，所有存款的是安全，而貸款計劃亦有效滿足了銀行的需求，儲局將繼續密切監測形勢，準備利用所有工具確保銀行體系穩健。

最新利率點陣圖顯示，官員預測今年底利率中位數為5.1厘，去年12月估計5.1厘，預示本輪加息周期在今年很快見頂。

儲局維持高度關注通脹風險，最新上調今年通脹預期，料今年PCE為3.3%，較此前預測高0.2個百分點，明年維持2.5%，而今明兩年核心PCE的預期上調 0.1個百分點至3.6%及2.6%。而且，也下調今年失業率預期，料今年失業率為4.5%，較此前預測下調0.1個百分點，明年失業率預期維持4.6%。

經濟方面，儲局將今明兩年GDP增長預期下調，今年下調0.1個百分點至0.4%，明年下調0.4個百分點至1.2%。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年定息按揭利率由6.71厘跌至6.48厘，上周按揭申請宗數再增3%。其中加按申請按周升2%，新按揭申請按周增升5%。

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即市走勢︰

【02：17】儲局公布議息結果後，美滙指數下跌0.5%，報102.63； 歐元兌美元漲0.66%，報1.084；美元兌日圓下跌0.33%，報132.05。

【02：15】美債息回落， 10年期收益率挫9.9基點，報3.507厘；兩年期收益率跌17.5個基點，報4.002厘；30年期收益率跌7個基點，報3.666厘。

【01：46】紐約4月黃金期貨收漲0.44%，報1949.60美元。紐約6月黃金期貨收漲0.42%，報1966.60美元。

【01：33】加拿大央行：需要強調暫停加息這一決定的合理性。在3月份的會議上，加拿大央行未曾提及過加息。

不過，央行管委內格爾指核心通脹率過高；必須關注未來6周事態發展。

【01：32】加拿大央行管委會審議摘要：加拿大央行在3月8日利率決定之前，仍然擔心通脹率可能會大幅高於2%的目標。

【01：06】市場消息：參與競購曼聯（美：MANU）英國首富拉特克利夫（Jim Ratcliffe）， 將提交超過50億英鎊的報價。

【01：03】美國財長耶倫表示，與銀行破產有關的成本不應該由納稅人承擔；美國銀行體系依舊強健。

【01：5001】歐洲央行管委內格爾：如果通脹按照預期發展，未來幾次會議需要進一步加息

【00：50】二手車銷售商Carvana（美：CVNA）漲幅收窄至11%，此前一度漲超20%。

【00：43】歐股主要指數收市上升，德國DAX指數漲0.2%，英國富時100指數漲0.4%，法國CAC40指數漲0.2%，泛歐STOXX 600指數漲0.2%。

【00：32】惠譽：歐洲、中東和非洲地區的閉合式基金具有限金融業風險敞口，瑞信銀行的合併對此沒有影響。

【00：31】消息人士透露， Alphabet旗下的谷歌（（美：GOOGL）將贏得無條件的歐盟反壟斷批准，以收購克羅地亞數學應用程序Photomath。

【00：29】高盛集團（美：GS）正應用類似ChatGPT的人工智能（AI）工具，以幫助程序員們編寫代碼。

【00：28】美國三大股指悉數下跌，標指和道指跌超0.1%。費城銀行指數跌1.6%。

【00：13】曼聯（美：MANU）的競購進入白熱化階段，英國首富拉特克利夫（Jim Ratcliffe）準備提出更高的報價。曼聯股價升約5%

【21：30】道指升27點，報32588點，納指跌0.03%，報11856點，標指跌1點，報4001點。

【20：00】【美國經濟數據】美國30年定息按揭6.48厘 申請宗數增3%

【19：08】道指期貨升51點，納指期貨跌0.07%，標指期貨升5點。

【19：03】【業績｜中概股】知乎上季經調整淨虧損收窄至1.3億元人幣 月訂閱會員增長112.5%

【18：34】【瑞信危機】金管局：銀行股東應先於AT1債券持有人承受損失

【17：32】【銀行危機】宏利投資：歐美銀行危機直接擴散至亞洲的風險有限 區內銀行流動性覆蓋率高兼存款基礎穩固

【15：53】【瑞信危機】花旗：瑞信問題或引發亞洲銀行對AT1債券重新訂價 小型銀行再融資難度恐增加

【15：29】【瑞信危機】對沖基金及不良債務投資者狂掃瑞信AT1債券 甚至加入訴訟團體增加債券兌現可能性

【15：08】【AI大戰】Google正式加入AI聊天機器人大戰 Bard在英、美展開公測

【12：36】道指期貨升5點，報32779點，標指期貨升3點，報4039點，納指期貨升11點或近0.1%，報12878點。

【11：25】【AI芯片】Nvidia為出口中國特製H800 AI芯片、繞美國H100禁令 新推雲租賃服務谷AI

【08：18】【美股業績︱GME】GameStop上季扭虧賺4820萬美元 股價盤後飈升近五成

【08：03】【騰訊概念中概股】趣頭條ADR被迫退市 最風光曾見203.9美元終累跌99.9%至0.3美元

【08：01】【美股業績】Nike上季收入增長14%勝預期 內地銷售額跌8%

【07：41】【美國加息】儲局將公布議息結果 加息0.25厘及暫停加息機會有幾高？

【07：11】【TSLA】特斯拉獲穆迪充電 股價勁升8%直衝200美元關 評級升至投資級別

====以下為3月21日美股市況====

儲局議息前夕，市場恐慌情緒緩和，美國財長耶倫表示，有必要時要作干預，保護中小型銀行，可能會大規模保障存戶，以阻止擠提風險蔓延。耶倫講話有助美股氣氛，市場風險胃納再升，資金撤出債市，債息急升至3.6厘關口。

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美股3大指數上升，10年期債息升0.131厘，報3.608厘；道指收市升316點，報32560點；標指升51點，報4002點；納指升184點或1.58%，報11860點。

銀行危機拖累，環球投資者信心創22年低 ； 美銀的金融市場風險指標，上月指數升至7.7，高於去年2月俄烏戰爭爆發，以及2008年的金融風暴期間的數值。根據報告，歐洲基金經理的投資信心特別低迷，三分之一的受訪者稱，系統性信貸事件是他們當前面對的最大威脅。

歐洲銀行業監管機構高層表示，歐洲銀行業有高於法例規定的現金水平，以應對市場衝擊，但也不要自滿，因為利率上升導致投資組合蒙受虧損的風險可能很快冒現。

歐股收市升1.3% ， ，瑞信股價升7.3%，瑞銀彈逾12%。

美國當局正研究，可能臨時將聯邦存款保險公司（FDIC）覆蓋範圍擴大至所有存款。外電引述消息指，美國財政部工作人員正在評估，聯邦監管機構是否擁有足夠的緊急授權，能不經現在嚴重分裂的國會正式批准，臨時讓超出25萬美元上限的存款被保險覆蓋。不過，當局尚不認為目前必須採取這種行動，尤其是監管機構本月所採取的措施，足以幫助銀行滿足一切取款需求，惟出於謹慎，他們仍在制定策略，以防形勢惡化。

白宮發言人Michael Kikukawa說，但未直接說明當局是否正在研究這項措施。「自從政府和監管機構上周末採取果斷行動以來，已經看到全國各地地區銀行的存款企穩，有些銀行的資金流出已有一定逆轉。」

知情人士說，當局正在討論這樣一種擴大FDIC保險的法律框架：動用財政部採取緊急行動的權力，並依賴外滙穩定基金。

該基金通常用於購買或出售各種貨幣，並為外國政府提供融資。但這隻成立於1930年代的基金，近年來已被聯儲會用作應急貸款工具的後盾。它是唯一一筆由財政部長全權處置的資金，其他支出和融資均由國會管轄。

FDIC和聯儲局的代表不予置評。

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即市走勢︰

【22：58】道指升194點，納指升0.5%

【22：24】美股三大指數造好，道指升203點，納指升0.6%。歐股升1.8%至3%。

【21：30】道指升319點，報32563點，納指升0.9%，報11778點，標指升41點，報3993點。

【21：42】美國財政部長耶倫表示，有必要時要作干預，保護中小型銀行，可能會大規模保障存戶，以阻止擠提風險蔓延。耶倫說：「聯邦政府就是這樣做的，採取果斷、有力的行動來增強公眾對美國銀行系統的信心，並保護美國經濟」。她表示，這些措施降低了更多銀行倒閉的風險，而銀行倒閉會令存款保險基金蒙受損失。

【15：35】美國當局正研究，可能臨時將聯邦存款保險公司（FDIC）覆蓋範圍擴大至所有存款。

【18：42】道指期貨升279點，納指期貨升0.4%，標指期貨29點。

【12：25】道指期貨升24點，報32480點，標指期貨升3點，報3986點，納指期貨升2點，報12691點。

【11：44】【港交所旗下】摩通存放LME的鎳期貨合約被取消 原因竟是存放的金屬變石頭？

【10：55】【瑞信危機】評級機構紛將瑞銀評級展望降至「負面」 標普憂整合瑞信業務會導致競爭力下降及客戶流失

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【09：28】【美國加息】對沖基金Bill Ackman︰聯儲局本周應暫停加息 馬斯克回應︰至少減0.5厘

【07：13】【FRC】美第一共和銀行要再救 股價再急瀉47%

【06：43】【瑞信危機】拉加德指瑞士標準非歐洲規則 歐英央行聲明：AT1債保障高於普通股權

【06：24】【瑞信危機】瑞信AT1債最大買家曝光 價值跌98%後惹投行博一博

====以下為3月20日美股市況====

歐洲央行與英倫銀行發聲明，撑股票先於AT1債券（Additional Tier 1 Capital Bond，額外一級資本債券）承擔損失，資本市場回穩。美股周一大幅反彈，道指一度漲逾400點。

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兩大央行發聲後，市場憂慮情緒紓緩，歐美金融股回穩，歐洲股市升逾1%，截至今晨4時（即收市），道指升382點，報32244點；標指升34點，報3951點；納指升45點或0.39%，報11675點。滙豐ADR折算報52.1港元，較港收市價高1.65元或3.3%。高盛股價升1.97%，歐股收市彈0.98%，瑞信挫55%，瑞銀回穩。

美國地區銀行First Republic Bank （美：FRC）早前獲11間大型銀行共注入300億美元存款，惟遭到評級機構標準普爾二度下調評級至垃圾級別。FRC周一股價一度瀉50%，低見11.52美元，再創歷史新低，觸發短暫停牌。FRC收市仍挫47%。

摩根士丹利預期，美國的銀行業應對地區銀行業危機，將提升流動性，收緊信貸要求並強化資產負債表。銀行業進入系統性風險期，須提升壞帳撥備準備，提升高質素的風險評估能力，為可能出現經濟硬着陸作好準備。

瑞信及瑞銀達成「世紀交易」，以為全球銀行體系信心危機降溫，但約160億瑞郎的瑞信AT1債券變「廢紙」一度掀起另一場新的隱憂。

歐洲銀行業監管機構就瑞信AT1債券變廢紙，出面安撫市場，歐洲單一清算委員會（The Single Resolution Board）、歐洲銀行管理局（European Banking Authority）以及歐洲央行銀行監管委員會（ECB Banking Supervision）發布的聯合聲明，只有在股票持有人被完全損失後，次級債務的債權人才應承擔損失。

美國今日未有重要數據公布，至於本周焦點勢將落於聯儲局周四出爐的議息結果，以及歐美銀行風波的最新進展。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】歐美銀行風暴下 聯儲局陷兩難、本周四議息結果緊盯兩件事（附數據表）

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即市走勢︰

【21：30】道指升90點，報31952點，納指跌0.06%，報11620點，標指升7點，報3923點。

【19：08】道指期貨反覆，升5點，納指期貨升0.01%，標指期貨無升跌。

【12：24】道指期貨升3點，報32074點，標指期貨升5點，報3952點，納指期貨升30點或0.2%，報12675點。

【11：04】【瑞信危機】瑞銀同意30億瑞郎「4折」收購瑞信 金管局：瑞信客戶可如常存款及買賣港股（不斷更新）

【10：59】【瑞信危機】瑞信將如期向員工支付花紅及照常加薪 年底與瑞銀合併前將繼續正常營運

【10：31】【瑞信危機】瑞銀以30億瑞郎收購瑞信 摩通：阻銀行股抛售潮蔓延

【08：14】【SVB】美國聯儲局與五國央行聯手增強常設美元互換安排 促進流動性供應

【07：30】歐美銀行危機拖累市場情緒，美股上周五走勢向下， 銀行股捱沽，雖然美國第一共和銀行（美：FRC）獲11間大行提供最多300億美元存款紓壓，但市場似乎「唔收貨」，地區性銀行大幅收跌，第一共和銀行收跌近33%，本周累計跌逾70%， 矽谷金融將被除牌。其他美國大型銀行股亦跟跌，道指上周五曾跌517點，最終跌384點或1.2%，收報31861點；納指跌86點或0.7%，收報11630點；標指跌43點或1.1%， 收報3916點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌324點 滙豐ADR低港3%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩