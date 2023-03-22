【美股收市】美研擴大保所有存戶 道指漲316點 納指升1.6% 債息高見3.6厘

儲局議息前夕，市場恐慌情緒緩和，美國財長耶倫表示，有必要時要作干預，保護中小型銀行，可能會大規模保障存戶，以阻止擠提風險蔓延。耶倫講話有助美股氣氛，市場風險胃納再升，資金撤出債市，債息急升至3.6厘關口。

美股3大指數上升，10年期債息升0.131厘，報3.608厘；道指收市升316點，報32560點；標指升51點，報4002點；納指升184點或1.58%，報11860點。

銀行危機拖累，環球投資者信心創22年低 ; 美銀的金融市場風險指標，上月指數升至7.7，高於去年2月俄烏戰爭爆發，以及2008年的金融風暴期間的數值。根據報告，歐洲基金經理的投資信心特別低迷，三分之一的受訪者稱，系統性信貸事件是他們當前面對的最大威脅。

歐洲銀行業監管機構高層表示，歐洲銀行業有高於法例規定的現金水平，以應對市場衝擊，但也不要自滿，因為利率上升導致投資組合蒙受虧損的風險可能很快冒現。

歐股收市升1.3% , ，瑞信股價升7.3%瑞銀彈逾12%。

美國當局正研究，可能臨時將聯邦存款保險公司（FDIC）覆蓋範圍擴大至所有存款。外電引述消息指，美國財政部工作人員正在評估，聯邦監管機構是否擁有足夠的緊急授權，能不經現在嚴重分裂的國會正式批准，臨時讓超出25萬美元上限的存款被保險覆蓋。不過，當局尚不認為目前必須採取這種行動，尤其是監管機構本月所採取的措施，足以幫助銀行滿足一切取款需求，惟出於謹慎，他們仍在制定策略，以防形勢惡化。

白宮發言人Michael Kikukawa說，但未直接說明當局是否正在研究這項措施。「自從政府和監管機構上周末採取果斷行動以來，已經看到全國各地地區銀行的存款企穩，有些銀行的資金流出已有一定逆轉。」

知情人士說，當局正在討論這樣一種擴大FDIC保險的法律框架：動用財政部採取緊急行動的權力，並依賴外滙穩定基金。

該基金通常用於購買或出售各種貨幣，並為外國政府提供融資。但這隻成立於1930年代的基金，近年來已被聯儲會用作應急貸款工具的後盾。它是唯一一筆由財政部長全權處置的資金，其他支出和融資均由國會管轄。

FDIC和聯儲局的代表不予置評。

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即市走勢︰

【22：58】道指升194點，納指升0.5%

【22：24】美股三大指數造好，道指升203點，納指升0.6%。歐股升1.8%至3%。

【21：30】道指升319點，報32563點，納指升0.9%，報11778點，標指升41點，報3993點。

【21：42】美國財政部長耶倫表示，有必要時要作干預，保護中小型銀行，可能會大規模保障存戶，以阻止擠提風險蔓延。耶倫說：「聯邦政府就是這樣做的，採取果斷、有力的行動來增強公眾對美國銀行系統的信心，並保護美國經濟」。她表示，這些措施降低了更多銀行倒閉的風險，而銀行倒閉會令存款保險基金蒙受損失。

【15：35】美國當局正研究，可能臨時將聯邦存款保險公司（FDIC）覆蓋範圍擴大至所有存款。

【18：42】道指期貨升279點，納指期貨升0.4%，標指期貨29點。

【12：25】道指期貨升24點，報32480點，標指期貨升3點，報3986點，納指期貨升2點，報12691點。

【11：44】【港交所旗下】摩通存放LME的鎳期貨合約被取消 原因竟是存放的金屬變石頭？

【10：55】【瑞信危機】評級機構紛將瑞銀評級展望降至「負面」 標普憂整合瑞信業務會導致競爭力下降及客戶流失

【10：33】【解碼│銀行危機】大摩星級策略師：銀行危機爆發象徵美股步入熊市末期 信貸緊縮引發的風險正顯著上升

【10：03】【瑞信危機】瑞信1360億AT1債強制清零 投資界：短期內銀行業難發AT1債券、險企基金更傷

【09：54】【大行看法】摩通分析師：「明斯基時刻」出現可能性上升 或引發市場崩潰

【09：28】【美國加息】對沖基金Bill Ackman︰聯儲局本周應暫停加息 馬斯克回應︰至少減0.5厘

【07：13】【FRC】美第一共和銀行要再救 股價再急瀉47%

【06：43】【瑞信危機】拉加德指瑞士標準非歐洲規則 歐英央行聲明：AT1債保障高於普通股權

【06：24】【瑞信危機】瑞信AT1債最大買家曝光 價值跌98%後惹投行博一博

【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 銀行危機左右美國議息？

====以下為3月20日美股市況====

歐洲央行與英倫銀行發聲明，撑股票先於AT1債券（Additional Tier 1 Capital Bond，額外一級資本債券）承擔損失，資本市場回穩。美股周一大幅反彈，道指一度漲逾400點。

即睇美股收市：

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兩大央行發聲後，市場憂慮情緒紓緩，歐美金融股回穩，歐洲股市升逾1%，截至今晨4時（即收市），道指升382點，報32244點；標指升34點，報3951點；納指升45點或0.39%，報11675點。滙豐ADR折算報52.1港元，較港收市價高1.65元或3.3%。高盛股價升1.97%，歐股收市彈0.98%，瑞信挫55%，瑞銀回穩。

美國地區銀行First Republic Bank （美：FRC）早前獲11間大型銀行共注入300億美元存款，惟遭到評級機構標準普爾二度下調評級至垃圾級別。FRC周一股價一度瀉50%，低見11.52美元，再創歷史新低，觸發短暫停牌。FRC收市仍挫47%。

摩根士丹利預期，美國的銀行業應對地區銀行業危機，將提升流動性，收緊信貸要求並強化資產負債表。銀行業進入系統性風險期，須提升壞帳撥備準備，提升高質素的風險評估能力，為可能出現經濟硬着陸作好準備。

瑞信及瑞銀達成「世紀交易」，以為全球銀行體系信心危機降溫，但約160億瑞郎的瑞信AT1債券變「廢紙」一度掀起另一場新的隱憂。

歐洲銀行業監管機構就瑞信AT1債券變廢紙，出面安撫市場，歐洲單一清算委員會（The Single Resolution Board）、歐洲銀行管理局（European Banking Authority）以及歐洲央行銀行監管委員會（ECB Banking Supervision）發布的聯合聲明，只有在股票持有人被完全損失後，次級債務的債權人才應承擔損失。

美國今日未有重要數據公布，至於本周焦點勢將落於聯儲局周四出爐的議息結果，以及歐美銀行風波的最新進展。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】歐美銀行風暴下 聯儲局陷兩難、本周四議息結果緊盯兩件事（附數據表）

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即市走勢︰

【21：30】道指升90點，報31952點，納指跌0.06%，報11620點，標指升7點，報3923點。

【19：08】道指期貨反覆，升5點，納指期貨升0.01%，標指期貨無升跌。

【12：24】道指期貨升3點，報32074點，標指期貨升5點，報3952點，納指期貨升30點或0.2%，報12675點。

【11：04】【瑞信危機】瑞銀同意30億瑞郎「4折」收購瑞信 金管局：瑞信客戶可如常存款及買賣港股（不斷更新）

【10：59】【瑞信危機】瑞信將如期向員工支付花紅及照常加薪 年底與瑞銀合併前將繼續正常營運

【10：31】【瑞信危機】瑞銀以30億瑞郎收購瑞信 摩通：阻銀行股抛售潮蔓延

【08：14】【SVB】美國聯儲局與五國央行聯手增強常設美元互換安排 促進流動性供應

【07：30】歐美銀行危機拖累市場情緒，美股上周五走勢向下， 銀行股捱沽，雖然美國第一共和銀行（美：FRC）獲11間大行提供最多300億美元存款紓壓，但市場似乎「唔收貨」，地區性銀行大幅收跌，第一共和銀行收跌近33%，本周累計跌逾70%， 矽谷金融將被除牌。其他美國大型銀行股亦跟跌，道指上周五曾跌517點，最終跌384點或1.2%，收報31861點；納指跌86點或0.7%，收報11630點；標指跌43點或1.1%， 收報3916點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌324點 滙豐ADR低港3%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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