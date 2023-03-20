【美股市況】歐聲明撑股票先於AT1債承擔損失　道指升356點　納指微跌（不斷更新）

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歐洲銀行業監管機構就瑞信AT1債券變廢紙，出面安撫市場，根據單一處置委員會（Single Resolution Board， SRB）、歐洲銀行業管理局（EBA）和歐洲央行銀行業監督機構發布的聯合聲明，只有在股票持有人被完全損失後，次級債務的債權人才應承擔損失。

聲明稱，普通股最先吸收損失，只有在充分使用後，才要求減記額外一級資本。

市場憂慮情緒紓緩，美國債息回升，美國10年期債息升至3.471厘，德法股市升0.6%及0.9%，英國升0.3%。道指升356點，納指跌0.1%。

瑞信及瑞銀達成「世紀交易」，以為全球銀行體系信心危機降溫，但約160億瑞郎的瑞信AT1債券變「廢紙」一度掀起另一場新的隱憂。

美國今日未有重要數據公布，至於本周焦點勢將落於聯儲局周四出爐的議息結果，以及歐美銀行風波的最新進展。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】歐美銀行風暴下 聯儲局陷兩難、本周四議息結果緊盯兩件事（附數據表）

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即市走勢︰

【21：30】道指升90點，報31952點，納指跌0.06%，報11620點，標指升7點，報3923點。

【19：08】道指期貨反覆，升5點，納指期貨升0.01%，標指期貨無升跌。

【12：24】道指期貨升3點，報32074點，標指期貨升5點，報3952點，納指期貨升30點或0.2%，報12675點。

【11：04】【瑞信危機】瑞銀同意30億瑞郎「4折」收購瑞信 金管局：瑞信客戶可如常存款及買賣港股（不斷更新）

【10：59】【瑞信危機】瑞信將如期向員工支付花紅及照常加薪 年底與瑞銀合併前將繼續正常營運

【10：31】【瑞信危機】瑞銀以30億瑞郎收購瑞信 摩通：阻銀行股抛售潮蔓延

【08：14】【SVB】美國聯儲局與五國央行聯手增強常設美元互換安排 促進流動性供應

【07：30】歐美銀行危機拖累市場情緒，美股上周五走勢向下， 銀行股捱沽，雖然美國第一共和銀行（美：FRC）獲11間大行提供最多300億美元存款紓壓，但市場似乎「唔收貨」，地區性銀行大幅收跌，第一共和銀行收跌近33%，本周累計跌逾70%， 矽谷金融將被除牌。其他美國大型銀行股亦跟跌，道指上周五曾跌517點，最終跌384點或1.2%，收報31861點；納指跌86點或0.7%，收報11630點；標指跌43點或1.1%， 收報3916點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌324點 滙豐ADR低港3%（不斷更新）

【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 銀行危機左右美國議息？

責任編輯︰梁浩碩