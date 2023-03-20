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【業績｜物管股】融創服務全年轉虧4.8億元人民幣　末期息增一成至13.7分人幣

股市 12:31 2023/03/20

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【業績｜物管股】融創服務全年轉虧4.8億元人民幣　末期息增一成至13.7分人幣

融創服務 （01516） 公布年度業績。融創服務去年由盈轉虧，公司擁有人應佔虧損約為4.8億元人民幣，公司擁有人核心淨利潤為7.6億元人民幣，按年跌45.6%，每股虧損0.16元人民幣，派末期息每股13.7分人民幣，增10.5%。融創服務股價績前跌4.3%，中午收報2.93元，成交1775萬元。

期內，融創服務收入約近71.3億元人民幣，按年減少9.8%，主要由於非業主增值服務收入的減少。當中，物業管理服務收入53.7億元人民幣，升18.2%，非業主增值服務收入10.5億元人民幣，跌60.8%。至於社區生活服務收入升10.5%，商業運營管理服務收入跌15.9%。

毛利約為16億元人民幣，跌35.6%。若剔除非業主增值服務業務，核心業務毛利按年基本持平。毛利結構中，核心業務的毛利佔比提升至約95.9%。

截至去年底，集團合約建築面積約為3.9億平方米，在管建築面積約為2.44億平方米，其中來自第三方的在管面積佔比約為37%。

 

【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 銀行危機左右美國議息？

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【盈警︱物管】融創服務料去年轉蝕不超過5億人幣　主因關聯方應收款項減值準備大增

【內房危機】融創境外債重組方案據報擬發行新票據、展期最長9年　債權人可申請債轉股

責任編輯︰梁浩碩

港股 融創服務（01516）
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