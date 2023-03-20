【券商點睇】成本倒掛風險有望降低 中國燃氣毛差或觸底彈

申萬宏源報告指出，受上游氣價上漲影響，中國燃氣（00384）於2022年度的天然氣銷售毛差下降至每立方米0.50元人民幣，按年下降0.11元人民幣。至2023年度上半年公司天然氣毛差已回升至每立方米0.54元人民幣。該行又認為銷氣毛差迎來觸底反彈機遇，包括氣源多元化，平滑氣價波動風險，俄氣為東北、華北地區形成氣源增量。同時，多地氣價上下游聯動機制日益完善，氣價波動可向終端用戶及時傳導。國家發改委明確民生用氣保量保價，有助於降低成本倒掛風險。

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值得注意是，公司於2015年起發展高毛利增值業務，目前已在公司收入及利潤方面作出突出貢獻。2022年度，公司增值業務收入67.99億元，毛利率高達48.6%。其中「壹品慧」生活業務創新性引入電商思維，充分發揮一體化平台優勢，不斷深化挖掘燃氣用戶價值，已成為公司增值業務的核心。隨着「壹品慧」平台在公司燃氣用戶滲透率，以及單客收入不斷提升，將帶動增值業務毛利持續增長。

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根據申萬宏源預測，中國燃氣於2024年度的天然氣銷售業務，將持續受益於居民氣及工業氣增長及毛差修復改善預期，而增值業務及綜合能源業務亦會開創公司的第二成長曲綫。2023至2025年度的每股盈利預測分別為1.1元、1.38元及1.58元，當前股價對應預測市盈率為9.6倍、7.7倍及6.7倍。參考行業平均估值，給予10倍市盈率的估值，目標價13.77元，給予「買入」評級。

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責任編輯：林衛