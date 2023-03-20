【國策點睇】報價連續7個月維持不變 3月LPR符合預期

中國人民銀行於周一（20日）公布，3月份1年期貸款市場報價利率（LPR）為3.65%，5年期以上LPR為4.3%，均與上月保持一致，符合市場預期，而且已連續7個月保持不變。作為LPR報價基礎的中期借貸便利（MLF）利率在3月並未調整。此前人行突然宣布將降準0.25個百分點，但市場傾向降準不足以觸發LPR下調。

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德邦證券指出，準備金繳準基數測算，截至2月底有大約263萬億元（人民幣，下同）的存款需要繳準，3月份降準大約釋放5,250億元準備金，可直接為銀行體系節約57.75億元成本，如果從「降準」推升貨幣乘數派生貸款的角度測算，降準0.25個百分點或可為銀行體系節約大約135億元。

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LPR在2022年的三個月份出現下調，1年期LPR和5年期LPR累計分別下降15個基點和35個基點，去年8月下調後，MLF和LPR就一直按兵不動。LPR是由各報價行按公開市場操作利率加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。

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責任編輯：林衛