  • 22°C
香港時間 : 2023320日 (週一) 12:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國策點睇】報價連續7個月維持不變 3月LPR符合預期

股樓投資 12:22 2023/03/20

分享：

分享：

中國人民銀行於周一（20日）公布，3月份1年期貸款市場報價利率（LPR）為3.65%，5年期以上LPR為4.3%，均與上月保持一致，符合市場預期，而且已連續7個月保持不變。作為LPR報價基礎的中期借貸便利（MLF）利率在3月並未調整。此前人行突然宣布將降準0.25個百分點，但市場傾向降準不足以觸發LPR下調。

【同場加映】溫股知新：市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

溫股知新
【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

德邦證券指出，準備金繳準基數測算，截至2月底有大約263萬億元（人民幣，下同）的存款需要繳準，3月份降準大約釋放5,250億元準備金，可直接為銀行體系節約57.75億元成本，如果從「降準」推升貨幣乘數派生貸款的角度測算，降準0.25個百分點或可為銀行體系節約大約135億元。

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

LPR在2022年的三個月份出現下調，1年期LPR和5年期LPR累計分別下降15個基點和35個基點，去年8月下調後，MLF和LPR就一直按兵不動。LPR是由各報價行按公開市場操作利率加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982
 

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
降準 LPR 中國人民銀行 中國

上一篇文章

【券商點睇】成本倒掛風險有望降低 中國燃氣毛差或觸底彈

下一篇文章

【券商點睇】不擔心火電虧損影響轉型 華潤電力快迎順風
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

傳蘋果加密限制USB-C充電速度 恐違歐盟要求
傳蘋果加密限制USB-C充電速度 恐違歐盟要求
【銀行危機】白武士現身 瑞銀擬10億美元收購瑞信
【銀行危機】白武士現身 瑞銀擬10億美元收購瑞信
【健康人生】運動治療抑鬱症 比藥物更有用
【健康人生】運動治療抑鬱症 比藥物更有用
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會
【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會
【iMoney復活節有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【iMoney復活節有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款