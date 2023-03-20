【券商點睇】不擔心火電虧損影響轉型 華潤電力快迎順風

國泰君安指，市場擔心華潤電力（00836）正處虧損的火電業務會影響其轉型進度，同時增加新能源業務拆分壓力，對公司成長前景持保守態度。然而，該行對公司成長前景較為樂觀，因火電業務有望反轉並再度成為支持公司轉型的現金牛，且更長遠來看，公司火電資產亦是其在中國電力系統轉型背景下獲取新能源項目的競爭優勢。

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對於該行認為火電業務或會改善，主要因，長協煤履約率有望提升、進口煤價下跌、市場化改革加速推進，以及公司火電機組先進、運營效率高、擁有區位優勢。在過去兩年，新能源項目競標中，火電公司愈來愈多受優惠待遇，體現了火電資產的競爭優勢。很大程度上，是因為火電提供的發電側靈活性對於中國電力系統轉型是不可或缺的，尤其是在現階段。

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另外，基於相關金融理論及經驗證據，國泰君安認為即使分拆新能源業務，現有股東利益也不會受損，予潤電「買入」評級，目標價19.54元，預測公司2022至2024年預測每股盈利分別為1.31元、2.27元及2.69元，體現了公司綠色轉型所帶來的高速成長，根據分部估值計算，目標價相當於火電業務預測市帳率0.7倍；可再生能源業務預測市盈率9倍。

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責任編輯：林衛