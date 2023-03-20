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【蘋果摺機】蘋果研摺疊屏幕保護　料iPad搶先使用

科技 13:00 2023/03/20

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摺疊手機愈趨流行，惟手機品牌巨頭之一的蘋果（Apple），卻遲遲未推出任何具摺疊屏幕的產品。不過，近日終於有新消息。外媒提到蘋果最近提交專利申請，令蘋果正為可摺疊iPhone和iPad屏幕設計一個保護系統一事曝光。

【iPhone動態島】支援展示NBA實時比分　料蘋果再擴展動態島應用

據外媒《Gizmochina》報道，蘋果最近向美國專利及商標局（USPTO），提交了一份有關「自動摺疊顯示裝置和使用跌落檢測屏幕保護技術」的專利申請。蘋果於專利申請中，正研究在具有可摺疊或可滾動屏幕的裝置中，透過使用感測器，來偵測裝置是否正在掉落。

如果發現裝置正掉落，它將自動關閉或收回部分屏幕，以防止顯示屏撞到地面。蘋果更稱，即使將屏幕摺疊到小於180度，其保護技術也有具效用。

對於蘋果何時將相關技術推出市面，經常對蘋果產品作預測的天風國際證券分析師郭明錤就認為，可摺疊iPad或有機會在2025年推出。惟一切有關蘋果摺疊式產品的詳細仍有待官方公布。

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責任編輯：殷凱怡

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