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英醫護拒接受工會建議 批加薪方案微不足道

環球社會熱點 12:07 2023/03/20

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英國國民保健服務（NHS）的部分醫護人員拒絕支持工會建議，不接受政府提出的兩年加薪5%方案，並批評方案「微不足道」，呼籲在投票反對工會與政府達成共識。

英醫護工會同意加薪方案 取消繼續罷工 【下一頁】

相關醫護人員組成距工會團體，派發數千張傳單，舉行網上通話及組織通訊軟件Whatsapp網絡，力圖說服其他NHS同行反對工會接受政府提議的5%加薪建議。

不少醫護明言，不滿薪酬上調幅度明顯遠低於通脹英國水平，希望重新罷工爭取更佳方案。有關人士相信，工會投票票數會相當接近，如他們獲勝，將在連串重要地方選舉前重新罷工。

據悉，英國最大的護士工會皇家護理學院（RCN）上周曾舉行全體工會職員通話，約20名與會者中，僅2至3人支持接受政府方案，多數人反對接受。

英1月失業率維持3.7% 薪酬增長繼續輸通脹 【下一頁】

根據政府與6大醫療人員工會同意的方案，醫護將在今個財政年度獲得2%薪酬作為一次性獎金，下月起同時加薪5%。

惟內閣官員﹑蘭開斯特公爵領地事務大臣杜永敦（Oliver Dowden）亦表明，政府在尋求方案中涉及的資金將面臨困難，部分最終可能出自NHS預算。他同時強調，前線醫療服務會獲得保障。

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責任編輯：吳漢培

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