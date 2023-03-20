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馬克龍政府面臨不信任動議 上調退休年齡法案惹爭議

環球政治 12:00 2023/03/20

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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）政府上周決定繞過國會，直接通過上調退休年齡至64歲的法案。反對派已向馬克龍政府提出不信任動議，國會將於周一（20日）表決。

法國再爆發示威 不滿政府繞過國會通過上調退休年齡 【下一頁】

法國國内反對上調退休年齡的示威活動已持續兩個多月，政府無法保證法案於國會獲多數票順利通過，決定引用憲法第49條第3項，讓政府可無需經過投票下通過立法。

中間派政黨Liot與左翼聯盟「Nupes」發起一項跨黨派不信任動議，至於極右政客馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的「國民聯盟」（National Rally）則提出另一項不信任動議。

反對派需達成跨派系共識，才能達到287票的絕對多數票門檻，推翻馬克龍政府。

英醫護工會同意加薪方案 取消繼續罷工 【下一頁】

因此反對派需動員大量保守派共和黨（Les Republicains）議員支持，才有望通過不信任動議。但共和黨黨魁喬蒂（Eric Ciotti）已下令黨友不要投不信任票，以免國家陷入混亂。

該黨為此面對壓力，喬蒂位於南部城市尼斯的辦公室遭人洗劫，有人留下便條威脅共和黨人如不支持不信任動議，將引發騷亂，但喬蒂揚言不會屈服。

總統辦公室透露，政府已動員人手，保護在表決前備受壓力的國會議員。

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責任編輯：鄭錦玲

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