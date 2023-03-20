貝殼去年第四季扭虧錄得3.77億元人民幣純利

居住産業數字化服務平台貝殼控股（02324）日前公布2022年四季度及全年業績，在一系列降本增效舉措下，2022年全年歸屬於公司普通股股東的經調整淨利潤為28.54億元人民幣（下同），按年增加24.4%，好於市場預期。經調整經營利潤率為3.8%，較2021年同期的1.7%提升超過一倍。2022年經調整EBITDA為47.43億元，按年增長5.3%。

單計2022年第四季度，歸屬於公司普通股股東的淨利潤為3.77億元，而2021年同期歸屬於公司普通股股東的淨虧損為9.3億元，季內實現扭虧為盈。



第四季淨收入超市場預期 新興業務淨收入大增1.5倍



第四季度淨收入為167億元，超出公司指引上限及市場預期。主要由於去年12月初防疫政策優化後，民生恢復，推動存量房交易在12月底邊際改善；成都及長三角部分城市四季度受疫情影響較小，存量房市場復甦；以及，受管理運營舉措牽引，北京、上海鏈家新房承銷收入提升顯著。

第四季度，在整體市場持續下跌的情況下，貝殼逆市錄得增長。新房市場方面，在原有的預付佣模式基礎上，貝殼進一步加強了與國企、央企的合作。同時，其第四季度新興業務及其他的總交易額為人民幣217億元，按年增加3.5%，淨收入按年增加1.5倍%。



「一體兩翼」戰略布局開發收入增長新渠道



外間不時將貝殼誤認為是地產經紀，事實上貝殼業務獨特，不僅是一站式居住服務平台，同時聚焦在二手房和新房業務；公司並設立了專注於家裝家居的和房屋租賃的事業群。在這種「一體兩翼」戰略布局下，貝殼致力為用戶創造高品質的生活，借力數字化實現居住産業高質量發展。其中在家裝家居業務方面，貝殼去年完成收購中國家裝企業聖都家居，第四季度淨收入為人民幣21億元（2021年同期為5,800萬元），成功開發了收入增長新渠道。

在2022年房地產市場總體下跌的情況下，面對疫情和開發商風險外溢等諸多挑戰，貝殼著力於成本管理及效率優化，開拓收入渠道，培育了家裝家居業務等新的增長引擎，實現了收入多元化。通過ACN驅動用戶價值，制定有效商機分配機制等措施，進一步推動優質門店和經紀人的長效發展，鞏固人才及商業資源。總體而言，貝殼在業績增長方面實現了由「規模增長」轉向「高質量增長」的戰略轉型。

截至2022年12月31日，貝殼門店數量為40,516家，經紀人數量為394,020名，第四季度的平均移動月活躍用戶為3,660萬名，仍是中國最大的房產交易和服務平台。在行業前景樂觀的情況下，貝殼有望平穩穿越短期波動，以其長期主義及中性市場觀，深化推進「一體兩翼」的戰略，及驅動業務多元化發展的策略，持續增長業績，進一步鞏固其市場優勢及領先地位。

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