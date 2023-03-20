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【人類AI競賽】阻AI抄襲藝術家作品　 學者開發新工具Glaze干擾AI

科技 12:12 2023/03/20

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Glaze為作品加入肉眼不見的干擾，從而誤導AI，使AI無法複製及模仿該作品，然後生成答案。

人工智能（AI）通過大量資訊訓練，生成具智慧的答案。除文字回覆外，AI的強大功能亦能將文字轉化成圖像，背後參考資料涉及不同藝術家的作品。近日，芝加哥大學計算機科學教授及博士生共同開發軟件Glaze，在作品上傳到網路前加入干擾，為藝術家提供防止作品被AI抄襲的渠道。

AI的冒起引起藝術圈子的關注，DALL-E, Midjourney and Stable Diffusion等工具都能將簡單的文字生成圖片，威脅藝術家的地位。而Glaze的目的是協助藝術家隱藏自己作品的風格，允許他們在把創作上傳到網路前，用程式為作品加上「風格斗蓬」，即Glaze為其加入肉眼不見的干擾，從而誤導AI，使AI無法複製及模仿該作品，然後生成答案。

Glaze團隊計劃在未來幾星期推出Mac及Window的免費版本，藝術家只要在電腦下載軟件便能使用箇中功能。Glaze先前已和1,100名專業藝術家合作，包括起訴Stability AI、Midjourney及DeviantArt生成藝術作品的Karla Ortiz，以測試軟件成效和可用性。

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開發團隊：未長遠解決AI抄襲

此外，對於AI圖片生成演變迅速，Glaze開發團隊承認，該程式不會是永恆的解決方案。另有外國設計網站《Creative Bloq》指出，人類正面臨一場和AI的持久戰，而未來破解Glaze的第一步，「有機會和去除水印一樣。」

責任編輯：歐朗欣

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