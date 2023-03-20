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【瑞信危機】瑞信將如期向員工支付花紅及照常加薪　年底與瑞銀合併前將繼續正常營運

股市 10:59 2023/03/20

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【瑞信危機】瑞信將如期向員工支付花紅及照常加薪　年底與瑞銀合併前將繼續正常營運

瑞信Credit Suisse被瑞銀UBS收購，外電引述瑞信發給員工的備忘錄表示，由於部分國家的員工已獲分派花紅，故其他地區預料不會有所分別，瑞信會繼續於3月24日向員工支付已承諾的花紅，並會照常加薪，集團會尋求繼續正常營運。

瑞信發言人確認有關備忘錄內容。

金管局：本地銀行業對瑞信風險承擔不大、瑞信香港分行資產約千億【下一頁】

瑞信主席Axel Lehmann及行政總裁Ulrich Koerner在另一封備忘錄指，「我們知道你地大部分人於過去48小時關注媒體有關瑞信前景的報道，並意識到這造成巨大的不確定性，引致精神緊張」。

瑞銀指，將會在未來一段時間盡快確認那些職位會受影響，並致力於繼續根據市場慣例去支付遺散費。瑞銀稱，預計不會對任何議定的現金獎勵進行更改，亦會派發瑞信管理層早前諾「轉型獎金」的現金部分，該行會盡快確認股權部分的影響。

瑞銀預期，合併預期於2023年底完成，在此之前，兩家公司將繼續正常營運，並專注為客戶服務。

 

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編輯：陳韻妍

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