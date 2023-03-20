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【英國母親節】凱特偕子女溫馨合照 查理斯舊照憶亡母

環球社會熱點 11:00 2023/03/20

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周日（19日）為英國母親節，英國王儲妃凱特（Kate Middleton）貼出與三名子女的溫馨合照。另外，英王查理斯三世（King Charles III）也貼出童年與母親英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的合照，紀念英女王駕崩後首個母親節。

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凱特於Instagram曬出幾張新相。第一張顯示她與三名子女都換上休閑裝束在樹上合照，只見大仔喬治（Prince George）和細仔路易（Prince Louis）分別依偎在她兩旁，而女兒夏洛特（Princess Charlotte）則握著樹枝，展現甜美笑容。

  • 凱特與三名子女都換上休閑裝束在樹上合照 凱特雙手抱起向來活潑好動的路易 凱特與丈夫威廉及三名子女一家五口穿著藍色為主調的親子裝 查理斯在網上分享一張與英女王的合照 英女王1969年與查理斯合照 英女王陪伴子女時展現慈愛及活潑一面 英女王與菲臘親王、查理斯及女兒安妮的合照

第二張相可見凱特雙手抱起向來活潑好動的路易，以充滿愛意的眼神凝視路易。

第三張相則為凱特與丈夫威廉（Prince William）及三名子女的大合照。他們一家五口穿著藍色為主調的親子裝，走在一片草地旁的小徑。

至於查理斯也在網上分享一張與英女王的合照，只見英女王穿著灰色連身裙配上簡約高雅的珍珠頸鏈，讓兒子查理斯站在其腿上合照，查理斯在母親保護下展露靦腆笑容。

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雖然照片未有標上日期，但從查理斯當時仍只是一名蹣跚學步的嬰兒來看，英女王當時相信尚未繼位。

查理斯與王后卡米拉（Queen Consort Camilla）除了祝福民眾母親節快樂，更特別對一群已喪母及想念母親的人致以支持。

不少網民稱讚查理斯與亡母的合照十分美好，並指縱然英女王已經離世，仍會一直活於民眾心中。

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責任編輯：鄭錦玲

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