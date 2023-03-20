【俄烏戰爭】普京即興改視察行程 烏批「重返犯罪現場的罪犯」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）日前首次訪問接近衝突前線的頓巴斯地區（Donbas），克里姆林宮指普京即興改動行程。烏克蘭則批評，普京視察當地如「重臨犯罪現場的罪犯」。

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克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普京視察馬里烏波爾（Mariupol）原定只有訪問住宅大樓。但普京其後即興行動，與當地居民交流及走入民居參觀。

佩斯科夫指出，普京隨後更自行駕車，前往當地的第二次世界大戰紀念碑，以及到公園走走。佩斯科夫透露，居民曾提出普京關於未有準時出糧﹑難以申請成為俄羅斯公民及申領護照等問題。

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因此，佩斯科夫指普京將下令改善狀況，表明俄羅斯會就合乎利益的事務作出回應。同時，他亦強調國際刑事法院（International Criminal Court，簡稱ICC）的任何決定無法律效力，俄國不會認可。

烏克蘭總統幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）則在社交平台Twitter發文，批評普京訪問馬里烏波爾的舉動「損人利己」及「毫不悔改」，猶如重返犯罪現場的罪犯（The criminal always returns to the crime scene.），欣賞自己的「罪行」。

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責任編輯：吳漢培