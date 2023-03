【俄烏戰爭】普京即興改視察行程 烏批「重返犯罪現場的罪犯」

俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)日前首次訪問接近衝突前線的頓巴斯地區(Donbas),克里姆林宮指普京即興改動行程。烏克蘭則批評,普京視察當地如「重臨犯罪現場的罪犯」。

克宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示,普京視察馬里烏波爾(Mariupol)原定只有訪問住宅大樓。但普京其後即興行動,與當地居民交流及走入民居參觀。

佩斯科夫指出,普京隨後更自行駕車,前往當地的第二次世界大戰紀念碑,以及到公園走走。佩斯科夫透露,居民曾提出普京關於未有準時出糧﹑難以申請成為俄羅斯公民及申領護照等問題。

因此,佩斯科夫指普京將下令改善狀況,表明俄羅斯會就合乎利益的事務作出回應。同時,他亦強調國際刑事法院(International Criminal Court,簡稱ICC)的任何決定無法律效力,俄國不會認可。

烏克蘭總統幕僚波多利亞克(Mykhailo Podolyak)則在社交平台Twitter發文,批評普京訪問馬里烏波爾的舉動「損人利己」及「毫不悔改」,猶如重返犯罪現場的罪犯(The criminal always returns to the crime scene.),欣賞自己的「罪行」。

責任編輯:吳漢培