▲ 【瑞信危機】瑞銀以30億瑞郎收購瑞信 摩通：阻銀行股抛售潮蔓延

瑞士信貸陷入危機，在瑞士政府、央行SNB等介入下，瑞銀集團（UBS）最終同意以30億瑞士法郎（折合254億港元）代價收購瑞信（CS）。摩通（JP Morgan）資產管理固收部首席投資官Bob Michele 表示，歐洲、瑞士及美國監管機構以前所未有的速度（a speed we've never seen before）應對本次危機，減少大量繁瑣程序，阻止歐洲銀行股抛售潮蔓延。

瑞士央行將向瑞銀提供1,000億瑞郎的流動性支援，同時政府為瑞銀接管的資產的潛在損失提供90億瑞郎的擔保，他指，瑞銀只有數日的時間進行盡職調查。

他表示，儲局量化緊縮的效力現在開始受到影響，並更相信將走向衰退。他認為，聯儲局本月可能無需加息，因爲目前已經陷入信貸緊縮，而市場也需要接受如此「脆弱」的銀行體系。他又預計儲局將在9月減息，還重申先前評估，即整個美國國債殖利率曲線將在夏季跌至低點3%。

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記者：伍鍵文