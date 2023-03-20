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【瑞信危機】瑞銀以30億瑞郎收購瑞信　摩通：阻銀行股抛售潮蔓延

股市 10:31 2023/03/20

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【瑞信危機】瑞銀以30億瑞郎收購瑞信　摩通：阻銀行股抛售潮蔓延

瑞士信貸陷入危機，在瑞士政府、央行SNB等介入下，瑞銀集團（UBS）最終同意以30億瑞士法郎（折合254億港元）代價收購瑞信（CS）。摩通（JP Morgan）資產管理固收部首席投資官Bob Michele 表示，歐洲、瑞士及美國監管機構以前所未有的速度（a speed we've never seen before）應對本次危機，減少大量繁瑣程序，阻止歐洲銀行股抛售潮蔓延。

瑞士央行將向瑞銀提供1,000億瑞郎的流動性支援，同時政府為瑞銀接管的資產的潛在損失提供90億瑞郎的擔保，他指，瑞銀只有數日的時間進行盡職調查。

他表示，儲局量化緊縮的效力現在開始受到影響，並更相信將走向衰退。他認為，聯儲局本月可能無需加息，因爲目前已經陷入信貸緊縮，而市場也需要接受如此「脆弱」的銀行體系。他又預計儲局將在9月減息，還重申先前評估，即整個美國國債殖利率曲線將在夏季跌至低點3%。

 

【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 銀行危機左右美國議息？

開市追揸沽
【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 銀行危機左右美國議息？

 

【瑞信危機】瑞銀同意30億瑞郎「4折」收購瑞信　美英歐央行表態支持、160瑞郎AT1債變廢紙（不斷更新）

【瑞信危機】瑞銀據報要求瑞士政府作出468億元擔保才考慮收購瑞信　合併恐要裁員萬人

記者：伍鍵文

美股 貨幣政策 財富及資產管理 收購 瑞銀 加息 美國聯儲局 瑞士法郎 美國 銀行
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【瑞信危機】瑞信將如期向員工支付花紅及照常加薪　年底與瑞銀合併前將繼續正常營運

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