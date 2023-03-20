  • 21°C
香港時間 : 2023320日 (週一) 10:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【瑞信危機】金管局：本地銀行業對瑞信風險承擔不大、瑞信香港分行資產約千億　港銀行體系穩健

股市 09:29 2023/03/20

分享：

分享：

【瑞信危機】金管局：本地銀行業對瑞信的風險承擔不大 銀行體系保持穩健

瑞銀UBS落實斥資30億瑞郎收購瑞信，解決瑞信危機。金管局及證監會歡迎瑞士金融市場監督管理局和瑞士央行於今天（3月20日）早上，就有關瑞銀集團收購瑞士信貸集團業務所發出的公告，瑞士央行將提供流動性援助支持收購。

瑞信香港分行照常營業

金管局指，瑞信香港的業務包括一家受金管局監管的瑞信香港分行，以及兩家受證監會監管的持牌法團，所有公司今天都將照常營業。

瑞信客戶可以繼續透過該分行存取存款及使用瑞士信貸提供的交易服務買賣香港股票和衍生產品。

瑞信股份有限公司香港分行總資產約為1,000億港元，佔香港銀行業總資產少於0.5%，本地銀行業對瑞信的風險承擔不大。香港銀行體系保持穩健，資本及流動性狀況充裕。2022年底本地註冊認可機構的總資本比率為20.1%，遠高於8%的國際最低要求。第1類機構的季度平均流動性覆蓋比率在2022年第4季為162.3%，遠高於100%的法定最低要求。

瑞信佔未到期結構性產品單位的總市值約4%

此外，瑞信的持牌法團並非股票市場和衍生產品市場前十大活躍經紀商。截至2023年2月底，瑞信貸是第9大上市結構性產品發行人，佔未到期單位的總市值約4%。整體而言，他們沒有對香港市場構成重大風險。

金管局與證監會將繼續與瑞士當局保持緊密聯繫，並密切監察金融市場運作。

【退休積滿Fund】保證基金邊隻回報最高？特色MPF基金要點揀？立即收看

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】保證基金邊隻回報最高？特色MPF基金要點揀？立即收看

港股 香港金融管理局 香港 結構性產品 金融 銀行 證監會
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【業績｜生科股】歌禮製藥跌1.7%　去年虧損擴大58%至3.1億元人幣　不派息

下一篇文章

【內房危機】中國恒大重組方案見曙光？　據報獲債權人支持
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【瑞信危機】瑞銀同意30億瑞郎「4折」收購瑞信　美英歐央行表態支持、160瑞郎AT1債變廢紙（不斷更新）
【瑞信危機】瑞銀同意30億瑞郎「4折」收購瑞信　美英歐央行表態支持、160瑞郎AT1債變廢紙（不斷更新）
【瑞信危機】瑞銀瑞信合併談判料星期一開市前有結果　美國聯儲局傳向瑞士施壓、英國央行已同意
【瑞信危機】瑞銀瑞信合併談判料星期一開市前有結果　美國聯儲局傳向瑞士施壓、英國央行已同意
【SVB】股神巴菲特據報曾與拜登政府商議美國地區性銀行危機　逾20架私人飛機拜訪奧馬哈？
【SVB】股神巴菲特據報曾與拜登政府商議美國地區性銀行危機　逾20架私人飛機拜訪奧馬哈？
【港元定存】港元半年期定存　最高4.1厘
【港元定存】港元半年期定存　最高4.1厘
【美國加息】銀行危機恐燒至「無風險」美債　聯儲局本周不加息？
【美國加息】銀行危機恐燒至「無風險」美債　聯儲局本周不加息？
【瑞信危機】瑞銀據報要求瑞士政府作出468億元擔保才考慮收購瑞信　合併恐要裁員萬人
【瑞信危機】瑞銀據報要求瑞士政府作出468億元擔保才考慮收購瑞信　合併恐要裁員萬人
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款