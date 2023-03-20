▲ 【瑞信危機】證監會梁鳳儀：瑞信風波不似2008年、正了解機構持AT1債情況 金管局：瑞信佔香港銀行業資產不足0.5%

瑞銀集團（UBS）落實以30億瑞郎代價收購瑞信（Credit Suisse），金管局和證監會發聯合聲明，歡迎瑞士金融市場監管局（FINMA）和瑞士央行SNB行動，並強調瑞信香港業務今日如常營業，其在香港市場市佔率不大。

證監會行政總裁梁鳳儀於下午會見傳媒，認為瑞信風波難與2008年金融危機比較，而瑞士當局行動可消除市場對瑞信的擔憂，但籲投資者在宏觀市場不穩定下，需要小心風險。

CoCo債被歸類「複雜產品」 在港只限大戶買賣

對於瑞士當局決定把瑞信發行的AT1債券（額外一級資本債券）作全額撇帳，引發銀行界類似的CoCo債券（應急可轉換債）價格波動。梁鳳儀指出，有關債券在全球金融危機下衍生而來，瑞士FINMA的決定有利穩定瑞信情況。在香港市場，有關債券被歸納為「複雜產品」，一直只限專業投資者和機構買賣，會繼續教育投資者，並向持牌機構了解持有相關證券的情況。

梁鳳儀重申，瑞信在香港的分行、持牌法團如常經營，其在股市和衍生品市場都不是十大活躍券商，其上市結構產品市佔排名第9，對香港金融體系影響不大。

金管局、證監會聲明：瑞信香港分行照常營業

金管局和證監會今早聯合聲明，指出瑞信在香港業務包括一家受金管局監管的瑞信香港分行，以及兩家受證監會監管的持牌法團，所有公司今天都將照常營業。

瑞信客戶可以繼續透過該分行存取存款及使用瑞士信貸提供的交易服務買賣香港股票和衍生產品。

兩家監管機構續指，瑞信香港分行總資產約為1000億港元，佔香港銀行業總資產少於0.5%，本地銀行業對瑞信的風險承擔不大。2022年底本地註冊認可機構的總資本比率為20.1%，遠高於8%的國際最低要求。第1類機構的季度平均流動性覆蓋比率在2022年第4季為162.3%，遠高於100%的法定最低要求。截至2023年2月底，瑞信發行的上市結構性產品，佔未到期單位的總市值約4%。整體而言，他們沒有對香港市場構成重大風險。

金管局與證監會將繼續與瑞士當局保持緊密聯繫，並密切監察金融市場運作。

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記者：麥德銘