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【石Sir一周前瞻及異動股】青島啤酒股份、中國中鐵、中國交通建設（立即收看）

股市 12:28 2023/03/20

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《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉分析「北水」近10日資金流向，以及「北水」近10日活躍個股淨流向，助你看清大市走勢，另捕捉本周異動股買賣技巧，包括：青島啤酒股份 （00168） 、中國中鐵 （00390） 、中國交通建設 （01800） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir一周前瞻及異動股
【石Sir一周前瞻及異動股】青島啤酒股份、中國中鐵、中國交通建設

立即收看：https://video.hket.com/video/3486355

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責任編輯：鄺錦蓉

欄名 : 石Sir一周前瞻及異動股

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