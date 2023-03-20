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【內房危機】中國恒大清盤呈請聆訊延至7月底 預告周三公布境外債重組方案、10月開始重組

股市 13:19 2023/03/20

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【內房危機】中國恒大重組方案見曙光？　據報獲債權人支持

中國恒大 （03333） 原訂周一舉行清盤呈請聆訊。恒大最新傳出與主要境外債權人就重組方案達成協議，境外債券持有人臨時小組據報對恒大的計畫表示支持。最新消息指，香港高等法院已將中國恒大清盤呈請聆訊延期至7月31日，並會在周三公布境外債重組方案。

中國恒大集團一方表示，與境外債權人之債務重組方案已有進一步進展，並於今日凌晨時分已簽署有關方案部份文件，並將於本周三（22日）公告有關與境外債權人重組方案協議，可望於下周五（31日）備妥重組支持協議。由於需時通知各債權人，預計於10月1日可完成及開始債務重組，中國恒大集團一方申請將呈請清盤聆訊押後4個月後再處理。

法官批准呈請清盤押後4個月，至7月31日再訊。

持有1.1億美元債券（折約8.5億港元）的呈請一方表示，同意將呈請清盤押後4個月，以待境外債權人債務重組方案結果；代表境外債權人特設小組一方亦支持申請。

消息：恒大改良債轉股建議條款

報道引述知情人士表示，中國恒大改善了初步提案，包括債轉股互換選擇權條款以及債券展期中的攤銷安排。

恒大此前被指尚未與主要債權人就境外債務重組方案達成協議，當中恒大與特設債券持有人小組的主要爭議包括恒大及其兩家香港上市子公司的股權價值。

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【內房危機】恒大據報本月20日前公布部分債務重組條款

【內房危機】恒大債務重組據報遇阻　重組方案尚未獲主要債權人支持

編輯︰林育慧、梁浩碩

港股 中國恒大（03333）
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