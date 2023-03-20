【港股市況】滙豐跌2%　百度再升3%　恒指低開165點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

瑞銀同意30億瑞郎「4折」收購瑞信，加上美國聯儲局與五國央行聯手增強常設美元互換安排以促進流動性供應，道指期貨今早升逾200點，至於港股低開逾百點。滙豐 （0005） 跌2%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） ATM跌0.7%至0.9%，百度 （09888） 逆市再升3%，恒指低開165點，開報19352點，科指跌0.4%，報3965點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：35】黃金相關股造好，靈寶黃金 （03330） 升一成，破頂高見1.31元，招金 （01818） 升逾4%，破頂高見10.4元，中國黃金 （02099） 升半成，紫金 （02899） 升逾3%。

【09：34】小鵬汽車 （09868） 股價績後逆市向上，早段升逾4%高見35.35元。

【業績︱電動車】小鵬汽車CEO：價格內捲不可避免、未來定價激進 第4季經調整虧損擴至22.1億人幣

【09：27】人行降準，內銀偏軟，建行 （00939） 跌近1%，工行 （01398） 跌0.7%，農行 （01288） 跌0.7%。

【中國降準】人行3月27日下調存款準備金率0.25百分點 分析：支持國內基建投資、減息空間微

【09：26】友聯租貸 （01563） 低開近15%，開報13.74元，成交8421萬元。

【09：21】滙豐 （0005） 跌2%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） ATM跌0.7%至0.9%，百度 （09888） 逆市再升3%，恒指低開165點，開報19352點，科指跌0.4%，報3965點。

【09：13】期指開報19420點，跌152點。

【09：07】【內房危機】中國恒大重組方案見曙光？ 據報獲債權人支持

【08：47】舜宇光學 （02382） 、思摩爾 （06969） 等將於今日公布業績。

【08：39】恒指黑期跌約76點，報19464點，道指期貨升225點，報32296點。

【08：28】【業績｜生科股】歌禮製藥去年虧損擴大58%至3.1億元人幣 不派息

【07：48】【新股IPO】中天湖南集團今日起招股 一手入場費約2586元

【07：45】【最優惠利率】銀行界料儲局在外圍危機中加息 港元最優惠利率今次會否跟隨上調？

【07：45】【Morning精點】瑞銀「4折」收購瑞信｜阿聰演唱會發生意外、鍾鎮濤向前仆

【07：45】港股ADR收報19185點，跌332點或1.7%。滙豐 （00005） ADR折合報51.93元，較港收市價低1.87元或3.5%。騰訊 （00700） ADR折合報336.97元，較港收市價低2.43元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報80.13元，較港收市價低1.37元或1.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】歐美銀行危機拖累市場情緒，美股上周五走勢向下， 銀行股捱沽，雖然美國第一共和銀行（美：FRC）獲11間大行提供最多300億美元存款紓壓，但市場似乎「唔收貨」，地區性銀行大幅收跌，第一共和銀行收跌近33%，本周累計跌逾70%， 矽谷金融將被除牌。其他美國大型銀行股亦跟跌，道指上周五曾跌517點，最終跌384點或1.2%，收報31861點；納指跌86點或0.7%，收報11630點；標指跌43點或1.1%， 收報3916點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌324點 滙豐ADR低港3%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩