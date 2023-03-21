【恒指夜期+ADR】夜期收市升242點　滙豐ADR高港3%（不斷更新）

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歐英央行聲明，希望挽救環球對AT1債券的信心，歐洲銀行股隨即向好，滙豐ADR高港股收市價3.4%，股市出現技術反彈，夜期收報19166點，升242點，不過，美國聯儲局周三若加息，將為重大的風險事件，或再衝擊市場，成為大市反彈的隱憂。

【瑞信危機】歐英央行最新聲明：AT1債保障高於普通股權

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 130.17 +1.0% 騰訊ADR 337.43 +0.8% 阿里巴巴美股 79.40 +0.2% 滙豐ADR 52.15 +3.4%

北水吸資57億 國指ETF騰訊

北水今日趁跌市今日吸資增至56.9億元，國指ETF （02828） 獲10.2億淨流入，騰訊 （00700） 有8.9億元，中芯 （00981） 吸資2.1億元。相反，中移動 （00941） 走資8.9億元，東方甄選 （01797） 遭淨沽3.1億元。

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滙豐跌6%、渣打跌7% 恒指跌517點險守萬九關

港股跌逾500點，再創今年新低，險守萬九關。瑞銀同意30億瑞郎「4折」收購瑞信，瑞信名義價值160億瑞郎的額外一級資本（AT1）債券被完全減記，金融股領跌，滙豐 （00005） 跌逾6%，渣打 （02888） 跌逾7%，友邦 （01299） 跌逾4%，ATM跌逾1%至2%，百度 （09888） 逆市升近1%，恒指低開165點，其後走勢反覆向下，午後曾跌最多689點，低見18829點創今年新低。恒生指數最終跌517點，收報19000點，成交1294億元。科指跌2.8%，報3870點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 百度 143.50 +0.9 +1 45 康師傅 14.38 無升跌 0 17 中行 3.01 無升跌 0 3 阿里巴巴 79.20 -2.8 -42 22 友邦 75.65 -4.2 -62 408 滙豐 50.45 -6.2 -94 8

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期收報19166點，升242點

【23：15】夜期急升335點

【19：30】恒指夜期升153點，報19077點。

【16：10】滙豐 （00005） 跌逾6%，渣打 （02888） 跌逾7%，友邦 （01299） 跌逾4%，ATM跌逾1%至2%，百度 （09888） 逆市升近1%，恒指跌517點，險守萬九關，收報19000點，成交1294億元。科指跌2.8%，報3870點。

【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 銀行危機左右美國議息？

【16：00】恒指U盤前跌501點，報19017點。

【15：48】恒指收市前跌約504點，報19014點。科指跌2.5%，報3879點。

【15：41】東方甄選 （01797） 尾市挫14%，低見31.65元。

【15：24】滙豐 （00005） 尾市跌逾6%，渣打 （02888） 跌逾7%，友邦 （01299） 跌近5%。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，美團 （03690） 跌近2%，騰訊 （00700） 跌逾1%。

【15：04】港股尾市續跌逾600點，報18895點，跌622點，科指跌3.4%，報3843點。

【15：02】【HSBC滙豐】滙豐3家分行試行開足7日 2月非港居民開戶數恢復社會事件前

【14：55】藥明生物 （02269） 跌逾7%，低見44.2元。

【14：40】今早逆市造好的百度 （09888） ，最新轉跌近0.1%。百度智能雲宣布，下周一（27日）召開新品發布會，發布文心一言雲服務及應用產品。

【14：38】中移動 （00941） 跌幅擴大至逾6%，低見61.7元。

【14：33】舜宇 （02382） 績前跌逾4%，瑞聲 （02018） 跌半成。

【14：32】金融股累市，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 跌7%。

【14：20】中移動 （00941） 破頂高見66.1元後轉跌半成，低見62.65元。聯通 （00762） 最新跌逾5%，中電信 （00728） 亦跌近5%。

【14：10】阿里巴巴 （09988） 最新跌近4%，低見78.25元，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌2%，京東 （09618） 跌逾4%，小米 （01810） 跌逾3%。大市最新跌607點，報18911點，科指跌3.4%，報3846點。

【14：07】友邦 （01299） 跌幅擴大至近半成，低見75.1元。

【14：02】前稱新東方在綫的東方甄選 （01797） ，股價最新跌近一成，低見33.15元。

【13：59】滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 分別跌逾6%，三大中資電訊股跌約4%。

【13：57】港股午後跌幅略為擴大，最新跌577點，報18941點，科指跌3.2%，報3853點。

【13：17】金蝶 （00268） 跌幅擴大至19%，低見13.2元。

【13：14】大市於19000點關口，恒指最新報19013點，跌505點。

【13：11】濠賭股下跌，其中藍籌銀娛 （00027） 午後短綫向下，跌逾3%，金沙 （01928） 跌逾4%。

【13：08】FA南方比特幣 （03066） 、FA三星比特幣 （03135） 分別升逾半成破頂。

【13：05】阿里巴巴 （09988） 午後初段跌逾3%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌2%。

【13：02】滙豐 （00005） 午後初段跌逾6%，渣打 （02888） 跌逾半成，友邦 （01299） 跌逾4%。

【瑞信危機】滙豐渣打跌半成 瑞信160億瑞郎債券成廢紙引發「次生災害」、AT1債券是甚麼？

【13：00】恒指午後初段跌約540點，報18976點，科指跌3%，報3861點。

【12：32】【業績｜物管股】融創服務全年轉虧4.8億元人民幣 末期息增一成至13.7分人幣

【12：00】恒生指數再創今年新低，半日跌499點，報19019點，成交652億元。科指跌2.9%，報3864點。金融向下挫，滙豐 （00005） 跌近6%，渣打 （02888） 跌5%，友邦 （01299） 跌逾3%，ATM跌近2%至2.9%，百度 （09888） 逆市升逾1%。

【11：33】大市試穿萬九關，恒指低見18988點再今年新低，最新報19010點，跌508點。

【11：30】滙豐 （00005） 跌逾6%，渣打 （02888） 跌半成，百度 （09888） 逆市升2%，恒指跌幅擴至500點。

【11：25】滙豐 （00005） 跌幅進一步擴大至近6%，低見50.6元。

【11：05】滙豐 （00005） 最新跌半成。

【11：03】滙豐 （00005） 跌幅擴近5%，低見51.2元，渣打 （02888） 跌近4%，友邦 （01299） 跌逾2%。

【11：00】金蝶 （00268） 挫逾15%，低見13.6元。

【10：52】電視廣播 （00511） 逆市升逾4%，高見7.44元。

【10：40】三桶油個別發展，中石油 （00857） 跌逾1%，中海油 （00883） 逆市靠穩升0.2%，中石化 （00386） 破頂高見4.97元後轉跌0.8%。

【10：32】大市跌幅擴大至400點，報19111點，跌406點，科指跌2.1%，報3896點。

【10：24】李寧 （02331） 續後跌逾4%，低見53.6元，安踏 （02020） 跌逾3%，特步 （01368） 跌近3%。

【10：21】藥明生物 （02269） 跌逾6%，低見44.6元。

【10：17】恒地系香港小輪 （00050） 績後挫近一成，低見6.97元。

【業績︱恒地系】香港小輪末期連特別息派1.25元、周息率16厘 去年純利增至近13億

【10：14】中海外 （00688） 跌逾1%，潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 跌逾3%，雅居樂 （03383） 跌近3%，龍湖 （00960） 跌近4%。

【10：08】美團 （03690） 跌近3%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%。

【09：53】大市跌幅擴大至350點，報19164點，跌354點，科指跌1.8%，報3908點。

【09：50】港交所 （00388） 跌逾1%，低見328.8元。

【港交所旗下】LME倉庫遭偷龍轉鳳、鎳金屬變石頭 累亞洲鎳交易重啟再推遲

【09：47】恒指早段跌277點，報19241點，科指跌1.2%，報3930點。

【09：46】金融股向下，滙豐 （00005） 早段跌4%，低見51.3元，渣打 （02888） 跌逾3%，友邦 （01299） 跌逾2%。

【09：44】友聯租賃 （01563） 挫逾6成，低見5.25元。

【09：41】【盈警】中國華融低開近6% 料2022年轉錄虧損276億人幣

【09：38】煤氣 （00003） 績後跌逾2%，早段低見6.95元。

【業績│公用股】煤氣去年純利增5%、末期息維持23仙 現價股息率4.8厘 預期今年售氣量有可觀增長

【09：35】黃金相關股造好，靈寶黃金 （03330） 升一成，破頂高見1.31元，招金 （01818） 升逾4%，破頂高見10.4元，中國黃金 （02099） 升半成，紫金 （02899） 升逾3%。

【09：34】小鵬汽車 （09868） 股價績後逆市向上，早段升逾4%高見35.35元。

【業績︱電動車】小鵬汽車CEO：價格內捲不可避免、未來定價激進 第4季經調整虧損擴至22.1億人幣

【09：27】人行降準，內銀偏軟，建行 （00939） 跌近1%，工行 （01398） 跌0.7%，農行 （01288） 跌0.7%。

【中國降準】人行3月27日下調存款準備金率0.25百分點 分析：支持國內基建投資、減息空間微

【09：26】友聯租貸 （01563） 低開近15%，開報13.74元，成交8421萬元。

【09：21】滙豐 （0005） 跌2%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） ATM跌0.7%至0.9%，百度 （09888） 逆市再升3%，恒指低開165點，開報19352點，科指跌0.4%，報3965點。

【09：13】期指開報19420點，跌152點。

【09：07】【內房危機】中國恒大重組方案見曙光？ 據報獲債權人支持

【08：47】舜宇光學 （02382） 、思摩爾 （06969） 等將於今日公布業績。

【08：39】恒指黑期跌約76點，報19464點，道指期貨升225點，報32296點。

【08：28】【業績｜生科股】歌禮製藥去年虧損擴大58%至3.1億元人幣 不派息

【07：48】【新股IPO】中天湖南集團今日起招股 一手入場費約2586元

【07：45】【最優惠利率】銀行界料儲局在外圍危機中加息 港元最優惠利率今次會否跟隨上調？

【07：45】【Morning精點】瑞銀「4折」收購瑞信｜阿聰演唱會發生意外、鍾鎮濤向前仆

【07：45】港股ADR收報19185點，跌332點或1.7%。滙豐 （00005） ADR折合報51.93元，較港收市價低1.87元或3.5%。騰訊 （00700） ADR折合報336.97元，較港收市價低2.43元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報80.13元，較港收市價低1.37元或1.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】歐美銀行危機拖累市場情緒，美股上周五走勢向下， 銀行股捱沽，雖然美國第一共和銀行（美：FRC）獲11間大行提供最多300億美元存款紓壓，但市場似乎「唔收貨」，地區性銀行大幅收跌，第一共和銀行收跌近33%，本周累計跌逾70%， 矽谷金融將被除牌。其他美國大型銀行股亦跟跌，道指上周五曾跌517點，最終跌384點或1.2%，收報31861點；納指跌86點或0.7%，收報11630點；標指跌43點或1.1%， 收報3916點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌324點 滙豐ADR低港3%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩