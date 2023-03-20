【業績｜生科股】歌禮製藥去年虧損擴大58%至3.1億元人幣　不派息

歌禮製藥 （01672） 公布全年業績。歌禮製藥去年集團擁有人應佔虧損3.1億元人民幣，虧損幅度按年擴大58.2%，虧損增加主要由於有關慢性丙肝產品的存貨減值；及有關慢性丙肝產品的無形資產減值。每股虧損28.96分人民幣，不派息。

期內，歌禮製藥收入5409萬元人民幣，按年減少29.6%，主要原因是終止向羅氏製藥中國提供派羅欣的推廣服務。當中，推廣服務收入為4044萬元人民幣，減少43%，慢性丙肝產品收入為879.8萬元人民幣，增265.6倍。

毛損2469.2萬元人民幣，主要由於有關慢性丙肝產品的存貨減值所致。若撇除有關慢性丙肝產品存貨減值影響，毛利約為2390萬元人民幣。

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責任編輯︰梁浩碩