  • 21°C
香港時間 : 2023320日 (週一) 08:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SVB】美國聯儲局與五國央行聯手增強常設美元互換安排　促進流動性供應

宏觀解讀 08:14 2023/03/20

分享：

分享：

【SVB】美國聯儲局與五國央行聯手增強常設美元互換安排　促進流動性供應

美國聯儲局與加拿大央行、英國央行、日本央行、歐洲央行及瑞士央行其他5家全球主要央行宣布採取協調行動，通過常設美元互換安排增強流動性供應，以促進美元在金融體系中的流動。

聲明表示，為增強美元互換安排在提供流動性方面的有效性，目前提供美元互換操作的央行，已同意將7天期互換操作的頻率從每周增加到每天。聯儲局表示，每日操作將從3月20日周一開始，並將至少持續到4月底。

央行表示，央行之間互換額度網絡是一套可用的常備設施，緩解全球融資市場壓力的重要流動性支持，從而有助減輕對家庭及企業信貸供應的影響。

【瑞信危機】瑞銀據報要求瑞士政府作出468億元擔保才考慮收購瑞信　合併恐要裁員萬人

【SVB】矽谷銀行母企正式申破產保護　First Citizens傳洽購（第二版）

【SVB】股神巴菲特據報曾與拜登政府商議美國地區性銀行危機　逾20架私人飛機拜訪奧馬哈？

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文
美股 貨幣政策 美國聯儲局 美元 歐洲央行 加拿大央行 日本央行
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

下一篇文章

亞洲高收益債券市場利好增強　機會進一步顯現
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【瑞信危機】瑞銀據報要求瑞士政府作出468億元擔保才考慮收購瑞信　合併恐要裁員萬人
【瑞信危機】瑞銀據報要求瑞士政府作出468億元擔保才考慮收購瑞信　合併恐要裁員萬人
【SVB】股神巴菲特據報曾與拜登政府商議美國地區性銀行危機　逾20架私人飛機拜訪奧馬哈？
【SVB】股神巴菲特據報曾與拜登政府商議美國地區性銀行危機　逾20架私人飛機拜訪奧馬哈？
【美國加息】銀行危機恐燒至「無風險」美債　聯儲局本周不加息？
【美國加息】銀行危機恐燒至「無風險」美債　聯儲局本周不加息？
【港元定存】港元半年期定存　最高4.1厘
【港元定存】港元半年期定存　最高4.1厘
【瑞信危機】瑞銀同意30億瑞郎「4折」收購瑞信　美英歐央行表態支持、160瑞郎AT1債變廢紙（不斷更新）
【瑞信危機】瑞銀同意30億瑞郎「4折」收購瑞信　美英歐央行表態支持、160瑞郎AT1債變廢紙（不斷更新）
【瑞信危機】瑞銀瑞信合併談判料星期一開市前有結果　美國聯儲局傳向瑞士施壓、英國央行已同意
【瑞信危機】瑞銀瑞信合併談判料星期一開市前有結果　美國聯儲局傳向瑞士施壓、英國央行已同意
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款