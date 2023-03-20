▲ 【SVB】美國聯儲局與五國央行聯手增強常設美元互換安排 促進流動性供應

美國聯儲局與加拿大央行、英國央行、日本央行、歐洲央行及瑞士央行其他5家全球主要央行宣布採取協調行動，通過常設美元互換安排增強流動性供應，以促進美元在金融體系中的流動。

聲明表示，為增強美元互換安排在提供流動性方面的有效性，目前提供美元互換操作的央行，已同意將7天期互換操作的頻率從每周增加到每天。聯儲局表示，每日操作將從3月20日周一開始，並將至少持續到4月底。

央行表示，央行之間互換額度網絡是一套可用的常備設施，緩解全球融資市場壓力的重要流動性支持，從而有助減輕對家庭及企業信貸供應的影響。

【瑞信危機】瑞銀據報要求瑞士政府作出468億元擔保才考慮收購瑞信 合併恐要裁員萬人

【SVB】矽谷銀行母企正式申破產保護 First Citizens傳洽購（第二版）

【SVB】股神巴菲特據報曾與拜登政府商議美國地區性銀行危機 逾20架私人飛機拜訪奧馬哈？

責任編輯︰梁浩碩