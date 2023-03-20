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【新股IPO】中天湖南集團今日起招股　一手入場費約2586元

新股IPO 07:48 2023/03/20

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【新股IPO】中天湖南集團今日起招股　一手入場費約2586元

中天湖南集團 （新上市編號︰02433） 今日（20日）起至23日招股。中天湖南集團計劃發行1.2億股，招股價介乎1.08元至1.28元，集資最多1.5億元，每手2000股，一手入場費約2585.8元。中天湖南集團預期於3月30日掛牌。

中天湖南集團為內地總承包建築集團主要致力提供工程施工服務，涵蓋民用建築工程服務，市政工程服務，地基基礎工程服務，裝配式鋼結構工程服務及其他專業承包工程。2022年首3季度收入近13.7億元人民幣，按年升3.1%，公司擁有人應佔利潤5083.2萬元人民幣，升6.6%。

集資所得款項淨額的50%用作為手頭三個項目的前期開支提供資金，20%用作購置及/或更換工程機械及設備，20%為建立和運營其專有技術中心提供資金，10%用於營運資金及一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩

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