【雲端應用】打破雲端企業資源規劃平台四大迷思

雲端技術面世已久，有不少企業都樂意使用，特別是近年，環球企業在疫情下加快數碼化進程，各行各業更積極「上雲」，以在雲端上使用各種創新的數碼技術及商業應用。疫情下，製造業使用雲端的速度雖然有所加快，但對比之下，製造業整體上雲的速度比其他行業稍慢，或因製造業客戶對雲端企業資源規劃（ERP）系統有誤解所致。綜合各種意見，企業對雲端ERP的誤解大致有四大方面：

雲端服務太貴？

有不少人認為要採用新系統或技術，必須投放龐大資源作前期投資，但雲端服務則剛好相反，長遠而言更可以幫助製造業企業節省技術投資開支。傳統上，企業使用內部部署伺服器會產生大量成本並引致各種風險，其實使用伺服器的成本不菲，不單是購買的價格，還包括電源、支援及維護服務等費用。

把企業的數據基建遷移到雲端，可以釋放伺服器全天候運作的龐大IT資源，同時系統的部署、運作和升級的重擔都轉移到雲端服務供應商身上，企業資訊科技人員可更有效推動創新策略，以應對瞬息萬變的情況與挑戰。而Epicor雲端服務亦可為製造業企業帶來這些效益，更靈活使用嶄新技術。

雲端ERP性能不及內部部署伺服器？

以往企業使用內部部署伺服器，若要更新系統，必須投放資源及時間，而雲端服務則不然，雲端ERP供應商會定期把軟件升級到最新版本，企業客戶可以即時使用最新版本的系統應用，企業資訊科技員工就節省了不少系統更新和升級的時間。雲端服務的軟件則定必使用最新版本，亦能讓企業客戶早著先機使用各種嶄新功能及最佳性能，同時結合創新及提高競爭力，讓企業永遠保持行業領先地位。

雲端ERP不太安全？

以往企業把重要的數據都放在內部部署伺服器，感覺相對安全；企業客戶或認為，若要把寶貴的數據和系統遷移到雲端會有安全風險。但實際上，把數據放進雲端是更安全的選擇。

當企業自行管理系統時，內部部署伺服器很容易受到入侵，甚至會受到自然災害或意外影響，例如颱風侵襲導致水浸等意外發生，或損毁內部部署伺服器。其次，有不少企業都把電子郵件託管與其ERP系統放在同一個伺服器上，而電子郵件是黑客滲透企業系統的最常見方式，如電郵伺服器受到網絡攻擊，或會波及EPR系統，後果將不堪設想。把ERP和財務數據放到雲端，就能透過雲端全天候的安全更新達到最佳保護。

雖然沒有數據是永遠100%安全，但雲端服務供應商能持續更新伺服器，幫助對抗最新的網絡威脅。數據通常會在較遠距離的地方單獨備份，當中的成本可由具規模的雲端服務供應商負擔，因此雲端服務能比單一企業有更多資源及專家支援。

難以整合第三方技術？

要成為業界先鋒，必須在技術上創新，而「上雲」就可以讓企業率先接觸並使用最新的數碼商業應用，而整合過程亦比想像中容易得多。只要利用API方式整合，企業可實時獲得相關、準確的數據。例如，Wipaire Inc是一間已多代經營的家族企業，專門設計及製造專為中小型飛機而設的漂浮設備。該企業就利用雲端ERP系統連接所有業務系統，亦利用第三方客戶關係管理（CRM）解決方案，為其客戶提供卓越的客戶服務。由於系統在雲端，因此可以持續更新，並實時提供各種客戶資訊。

享受雲端帶來的好處

雖然雲端看似虛無縹緲，但雲端確實是業界甚至社會未來的發展方向。根據市場研究機構IDC報告，2021年至2024年，在雲端服務支出的前三大行業包括專業服務、製造業及銀行業，並佔雲端服務總支出的三分一，預料製造業企業上雲趨勢將持續。無論企業規模是大與小，都可以透過雲端獲得最一流、創新、安全的服務，同時讓企業更靈活敏捷，並且能幫助提高競爭力，為未來業務增長奠下鞏固基礎。