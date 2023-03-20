【數據分析】數據說故事 協助分配精神健康醫療資源

香港生活節奏急速，市民大眾面對極大壓力，加上近年疫情反覆、經濟及民生不穩，令精神健康問題日趨嚴重。香港精神健康註冊慈善機構Mind HK於2022年的調查顯示，近六成受訪者在世衛五項身心健康指標中得分低於 52 分，屬於「差」的類別。面對市民不斷加劇的精神壓力，政府及有關機構需有效分配資源，以提供足夠的社區精神健康支援服務，促進市民整體身心健康。

事實上，全球各地很多醫療系統均利用數據分析及人工智能，綜合並預計市民對各項社會服務的需求，務求將資源更有效分配給不同階層有需要人士，創造更大社會效益。

在澳洲，自殺是15至44歲人口最大的死亡原因之一。有見及此，當地機構Black Dog便設立The Life Span系統，建立九項防止自殺的綜合機制，涵蓋社區、學校及緊急服務等，並利用數據分析技術整合系統內不同來源的大量數據，加以重整及分析，從中獲得新見解，協助推斷自殺事件可能發生的時間及地點，加快調配醫療資源。



此外，Black Dog數據分析系統更能顯示各項目的進度，提供分析結果，讓各持分者能適時進行進度分析，長期跟進有關問題情況。在使用數據分析技術後，The Life Span系統成功將自殺死亡率降低21%，並減少自殺意向達30%。

對普通市民而言，面對精神困擾已經難以應付；更莫道受疾病困擾人士。以癌症患者為例，他們於治療過程飽受身心壓力，增加與他人及社會的隔膜及疏離，更嚴重者會導致抑鬱或創傷後遺症。瑞典初創公司War On Cancer為減輕癌症患者的精神壓力，便建立社交平台鼓勵患者互相交流，保持與外界溝通，抒緩壓力，並透過分享自身經歷啟發及幫助別人。

平台結合SAS數據分析及人工智能技術，深入分析患者抗癌經歷，了解其心路歷程及需要，並結合語言系統，分析患者語氣、情感及行為模式，構建網上聊天機械人（chatbots），讓有需要人士隨時傾訴並獲得即時解決方案的指引，更協助及早發現患者罹患心理疾病的徵兆，迅速制定支援措施。平台自2016年上線以來，已經成為全球最大的癌症患者社交平台。

在香港，醫院管理局精神科病人人數在過去10年間上升逾45%，但精神科醫生人數僅增加16%，導致平均每10萬名市民只有5.2名政府精神科醫生，遠低於一眾中高收入國家的每10萬人便有15名精神科醫生的水平。因此，數據分析有助部門了解資源分配狀況，香港可借鑑外地使用數據分析等先進技術進行醫療資源規劃，加快幫助更多有需要人士，解決日益加劇的精神健康問題，促進市民整體身心健康。