  • 21°C
香港時間 : 2023320日 (週一) 09:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數據分析】數據說故事 協助分配精神健康醫療資源

科技 08:30 2023/03/20

分享：

分享：

香港生活節奏急速，市民大眾面對極大壓力，加上近年疫情反覆、經濟及民生不穩，令精神健康問題日趨嚴重。香港精神健康註冊慈善機構Mind HK於2022年的調查顯示，近六成受訪者在世衛五項身心健康指標中得分低於 52 分，屬於「差」的類別。面對市民不斷加劇的精神壓力，政府及有關機構需有效分配資源，以提供足夠的社區精神健康支援服務，促進市民整體身心健康。

事實上，全球各地很多醫療系統均利用數據分析及人工智能，綜合並預計市民對各項社會服務的需求，務求將資源更有效分配給不同階層有需要人士，創造更大社會效益。

在澳洲，自殺是15至44歲人口最大的死亡原因之一。有見及此，當地機構Black Dog便設立The Life Span系統，建立九項防止自殺的綜合機制，涵蓋社區、學校及緊急服務等，並利用數據分析技術整合系統內不同來源的大量數據，加以重整及分析，從中獲得新見解，協助推斷自殺事件可能發生的時間及地點，加快調配醫療資源。

此外，Black Dog數據分析系統更能顯示各項目的進度，提供分析結果，讓各持分者能適時進行進度分析，長期跟進有關問題情況。在使用數據分析技術後，The Life Span系統成功將自殺死亡率降低21%，並減少自殺意向達30%。

對普通市民而言，面對精神困擾已經難以應付；更莫道受疾病困擾人士。以癌症患者為例，他們於治療過程飽受身心壓力，增加與他人及社會的隔膜及疏離，更嚴重者會導致抑鬱或創傷後遺症。瑞典初創公司War On Cancer為減輕癌症患者的精神壓力，便建立社交平台鼓勵患者互相交流，保持與外界溝通，抒緩壓力，並透過分享自身經歷啟發及幫助別人。

平台結合SAS數據分析及人工智能技術，深入分析患者抗癌經歷，了解其心路歷程及需要，並結合語言系統，分析患者語氣、情感及行為模式，構建網上聊天機械人（chatbots），讓有需要人士隨時傾訴並獲得即時解決方案的指引，更協助及早發現患者罹患心理疾病的徵兆，迅速制定支援措施。平台自2016年上線以來，已經成為全球最大的癌症患者社交平台。

在香港，醫院管理局精神科病人人數在過去10年間上升逾45%，但精神科醫生人數僅增加16%，導致平均每10萬名市民只有5.2名政府精神科醫生，遠低於一眾中高收入國家的每10萬人便有15名精神科醫生的水平。因此，數據分析有助部門了解資源分配狀況，香港可借鑑外地使用數據分析等先進技術進行醫療資源規劃，加快幫助更多有需要人士，解決日益加劇的精神健康問題，促進市民整體身心健康。

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 鄭國強 SAS香港總經理

欄名 : Smart World

相關文章

【人工智能】AlphaGo激發人類智慧？　研究：棋手變得更有創造力
2023/03/14
【人工智能】AlphaGo激發人類智慧？　研究：棋手變得更有創造力
【人工智能】Google Workspace優化AI功能　助用戶起草信件
2023/03/14
【人工智能】Google Workspace優化AI功能　助用戶起草信件
【機械人時代】本地科企夥微軟加強機械人協作　推多元機械人管理平台
2023/03/14
【機械人時代】本地科企夥微軟加強機械人協作　推多元機械人管理平台
【英國產ChatGPT】英國擬投資85億打造超級電腦　兼開發自家「BritGPT」
2023/03/16
【英國產ChatGPT】英國擬投資85億打造超級電腦　兼開發自家「BritGPT」

你可能感興趣

【人工智能】AlphaGo激發人類智慧？　研究：棋手變得更有創造力
14:00 2023/03/14
【人工智能】AlphaGo激發人類智慧？　研究：棋手變得更有創造力
【人工智能】Google Workspace優化AI功能　助用戶起草信件
21:00 2023/03/14
【人工智能】Google Workspace優化AI功能　助用戶起草信件
【機械人時代】本地科企夥微軟加強機械人協作　推多元機械人管理平台
18:03 2023/03/14
【機械人時代】本地科企夥微軟加強機械人協作　推多元機械人管理平台

最新專欄文章 更多

【網絡安全】留意最新網絡行騙手法　 杜絕社交媒體騙案
2023/03/06
【網絡安全】留意最新網絡行騙手法　 杜絕社交媒體騙案
【香港零售】新興技術趨勢預測　四大建議助企業及早制定前瞻性決策
2023/03/03
【香港零售】新興技術趨勢預測　四大建議助企業及早制定前瞻性決策
【在家工作】混合式工作引發資安挑戰　高效自動化IT架構助平衝風險
2023/02/10
【在家工作】混合式工作引發資安挑戰　高效自動化IT架構助平衝風險
【聯網安全】活用密碼管理工具　守住安全第一道防線
2023/02/07
【聯網安全】活用密碼管理工具　守住安全第一道防線
【經濟復常】中小企如何值科技應對後疫情時代轉變？
2023/01/31
【經濟復常】中小企如何值科技應對後疫情時代轉變？
創傷後遺症 機械人 創業 Chatbot 人工智能 社交平台

下一篇文章

【科技一周回顧】Microsoft Office App引入AI助手　百度ChatGPT「文心一言」逾3萬企業申請試用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【科技一周回顧】Microsoft Office App引入AI助手　百度ChatGPT「文心一言」逾3萬企業申請試用
【科技一周回顧】Microsoft Office App引入AI助手　百度ChatGPT「文心一言」逾3萬企業申請試用
【YouTube影片限制】YouTube放寬限制　影片含不雅字眼仍可獲廣告收益
【YouTube影片限制】YouTube放寬限制　影片含不雅字眼仍可獲廣告收益
【ChatGPT版Office】Microsoft 365 Copilot登場　PowerPoint、講稿、分析圖表全部交由AI做
【ChatGPT版Office】Microsoft 365 Copilot登場　PowerPoint、講稿、分析圖表全部交由AI做
【CES 2023】智能家居升級　三星、LG新裝置互動便利生活
【CES 2023】智能家居升級　三星、LG新裝置互動便利生活
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【手機漏洞】Google揭多款手機存漏洞　只需手機號碼即可入侵
【手機漏洞】Google揭多款手機存漏洞　只需手機號碼即可入侵
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款