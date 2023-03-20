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【名家看法】霸菱方偉昌：憂慮歐美銀行事件「手尾長」　料港股短綫續受壓

股市 09:00 2023/03/20

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歐美銀行信心危機成為全球焦點，霸菱中港股票投資總監方偉昌表示，憂慮近期銀行事件「手尾長」，美國政府及聯儲局需時解決，該行仍在觀察事態發展中。他認為本周四議息關鍵為儲局對加息步伐的最新指引及口徑。

受累外圍風險，方偉昌預期，港股短綫續受壓，但經過2月的調整，估值變得吸引，而且中港股票相對外圍安全，只是暫未見到大規模外資流入「避風頭」。

方偉昌續看好消費股，包括餐飲、酒店、旅遊等，另外，旗下持倉較多為能源股，因回報不俗，並料受惠中國重啟，為油價的上升空間帶來支持。

他亦建議可留意中資金融股，因近期表現硬淨、較美股銀行股相對安全，回報亦吸引，抗風險能力強。他又提到，正在觀望此前已大跌的醫療保健股的投資機會。

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編輯：袁諾曦

方偉昌 港股 加息 美國聯儲局
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