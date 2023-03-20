【名家看法】東方匯財管趙頴妍：市場未反映港股盈利增長預期　料次季逐步體現

東方匯理財富管理市場及投資策略部資深投資策略師趙頴妍表示，矽谷銀行事件難言是否已完結，仍要觀望事態發展，但儲局目前已做了許多「止血」，並強調事件對港股的影響為情緒上大於實際。她指，短綫聚焦儲局本周加息步伐，將主宰港股走勢，若美國如預期加息25點子，反而對亞洲資產有正面影響。

她提到，港股盈利具上調空間的預期不變，料有望達10%，對應市盈率約9.5倍，而現時市場仍未消化，加上股權風險溢價跌至接近歷史最低水平， 加上長倉基金持倉仍低，相信到第二季將可體現中港股市的估值較其他市場吸引。

趙頴妍指，基建行業普遍在兩會前後造好，因憧憬相關的財政支出較高，但今年中國預算赤字增至3%，財政刺激增至3.8萬億元，增幅較為溫和，故對基建看法中性。另外，她繼續看好消費以及醫療行業。雖然短線對增長股變得略審慎，但中長線仍然對增長股有信心。

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編輯：袁諾曦