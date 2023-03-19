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【AAPL】蘋果竭力削成本避免裁員　包括削減發放獎金次數、推遲新品發布

股市 23:06 2023/03/19

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【科企寒冬】蘋果竭力削成本避裁員

美國科企利潤受壓，Amazon（美：AMZN）、Facebook 母企Meta（美：META）近月連番裁員，人數動輒以萬計。外電報道指，一直未有大規模裁員的科網巨頭Apple（美：AAPL）正設法用各種手段削減成本，避免裁員。

彭博專欄作者Mark Gruman指，蘋果的「保就業」計劃包括：

  • 統一在10月向員工發放全數獎金，以取代此前每年兩次發放期；
  • 集中資源及預算至更緊迫的研發項目，推遲部分產品的研發進度，如設有螢幕的HomePod推遲到明年發布；
  • 凍結部分領域的招聘，並限制支出，尤其是外部研發支出；
  • 員工離職後，會凍結招聘替代人選；
  • 削減外判員工、臨時合約員工數量。最近幾周，蘋果據報已減少部分工程團隊的承包商；
  • 要求零售店、總部員工更嚴格報告出勤記錄，被視為公司以此為裁員準則之一；
  • 大幅削減出差預算，現時出差需得到管理層的批准

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記者：伍鍵文

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