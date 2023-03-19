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【外圍一周前瞻】歐美銀行風暴下　聯儲局陷兩難、本周四議息結果緊盯兩件事（附數據表）

股市 23:04 2023/03/19

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歐美銀行風暴下　聯儲局陷兩難、本周四議息緊盯兩件事

歐美銀行信心危機續發酵，市場除了緊盯瑞信及矽谷銀行風波的最新進展之餘，本周亦仍來「重頭戲」，聯儲局議息結果將於周四出爐，市場目前仍預計加息25點子。

值得留意是，相對於本月加息幅度，更需要留意是儲局對「點陣圖」及終端利率的最新看法，以及主席鮑威爾在記者會時對加息步伐的口徑及指引。

儲局目前陷入兩難局面，一邊廂，近期經濟數據偏強，且通脹回落速度較預期慢，儲局有需要繼續加息對抗，但另一邊廂，美國區域性銀行的流動性信心危機持續下，為安撫市場負面情緒，儲局恐難以大手加息。

因此，投資界對加息各執一詞，除了主流的預期加息25點子，暫停加息的希望亦「死灰復燃」。

至於其他數據，本周亦要觀望領先數據之一的製造業PMI，料對經濟前景帶來啟示。

本周美國重點數據
日期 項目 預測 前值
21/03 2月成屋銷售（按月） ＋5% -0.70%
23/03 FOMC議息結果 4.75%至5% 4.5%至4.75%
首次申領失業救濟金人數 20萬 19.2萬
連續申領失業救濟金人數 169萬 168.4萬
2月新屋銷售（按月） -3% ＋7.2%
24/03 2月耐久財訂單 ＋1% -4.50%
3月標普全球美國製造業PMI 47 47.3
3月標普全球美國服務業PMI 50.3 50.6

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編輯：袁諾曦

美股 經濟 美國聯儲局 通脹 議息 鮑威爾 PMI
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