【最優惠利率】銀行界料儲局在外圍危機中加息　港元最優惠利率今次會否跟隨上調？

香港大型銀行本周四（23日）在聯儲局宣布議息結果後，公布港元最優惠利率（P）最新決定。綜合銀行界人士認為，雖歐美銀行相繼爆發危機，但聯儲局仍着重經濟數據表現，勢上調聯邦基金利率0.25厘。然而，港元拆息近日回落，部分銀行界人士就預料港銀今次續就P按兵不動。

大型銀行去年12月宣布將P上調0.25厘至分別5.625厘（細P）、5.875厘（大P），之後在今年2月初聯儲局加息0.25厘時，P未有跟隨上調而維持至今。銀行界當時認為與樓按相關的1個月港元拆息急回落至2.53厘，令銀行不致急於加P。港元拆息其後回升，1個月期上周更升至近3.5厘，惟最近連跌數天後至守於3厘水平。

東亞蔡永雄：美倘不加息或更刺激市場反應

東亞銀行 （00023） 首席經濟師蔡永雄相信，聯儲局會平衡美國通脹仍高企的情況而繼續本周宣布加美息，「若不加息可能會向市場釋出金融穩定令人憂慮的訊號，更刺激市場反應」，惟歐美銀行危機可能會使聯儲局本周所公布點陣圖，上調美息水平預測的機會降低。P方面，蔡永雄指，歐美銀行危機令美息上調預期減弱，港元拆息上調壓力因而紓緩，故即使美息本周上調，港銀有空間不跟隨加P。

上商林俊泓：拆息連跌 料港銀無甚動機加P

上海商業銀行研究部主管林俊泓指，美國通脹仍很嚴重，需加息抑通脹，料美息本周上調機會較高。他認為，除非有環球大型銀行最終事態發展到破產而被接管，聯儲局才可能會結束加息，「（因為）屆時可想像其他銀行的處境都不行」。但港元拆息近日下跌，走勢類似2月初，而港銀當時未有加P，故他相信今次港銀亦無甚動機作出上調，且活期及儲蓄存款流失已明顯減慢，銀行不急於加存息。

林表示，參考以往美息上調將近尾聲之時，港銀一旦不跟隨加P，通常就不會再加，故港銀去年12月加P或是今輪加息周期最後一次上調。

星展李若凡：市場P上調與否需觀察港元拆息本周走勢

星展香港環球市場策略師李若凡表示，美國3家銀行倒閉後，在美國未見有蔓延情況，瑞信危機更多是影響瑞士央行、歐洲央行，相信聯儲局仍續以經濟數據主導決定是否加息，由於通脹高企、就業市場仍緊張，料本周宣加息0.25厘。至於聯儲局本周公布點陣圖，她認為由於歐美銀行爆出危機，難料點陣圖顯示的終端利率（現介乎5至5.25厘）會否上調，「此刻他們未必可再無後顧之憂展示鷹姿」，不排除點陣圖終端利率不變。

P息方面，李若凡認為，需觀察本周港元拆息走勢，倘守於3厘或以上，而聯儲局加息，市場P就有較大機會上調0.125厘，然而，遠期掉期率顯示港元拆息似會繼續回落。至於P年內峰值，她表示，視乎聯儲局未來會否續加息，若續加息，P在年內最多有0.25厘上調空間。

法外貿行吳卓殷：市場P本周難免上調

法國外貿銀行高級經濟師吳卓殷表示，美國通脹壓力即使在未有更多較大的加息動作，相信會逐漸回落，加上近日出現的金融穩定性問題，聯儲局本周應只加息0.25厘，較大機會在今年中到達5.25厘終端利率水平。

吳卓殷又指，隨着港美仍有顯著息差，會可能出現更多套息交易，港元拆息回升只屬時間問題，港銀上次未隨美國加息而加P，今次若銀行保護息差水平，P難免要加息，而今次倘P上調0.125厘，5月仍有機會再加0.125厘並見頂。

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記者：胡學能