【銀行危機】白武士現身 瑞銀擬10億美元收購瑞信

擾攘多時的瑞信危機，有新突破。外媒報道，瑞銀集團（UBS）已提出最高10億美元的收購瑞信。並且瑞士政府更計劃更改該國的法律，以繞過股東投票程序，以加快合併進度。

這兩家瑞士最大的銀行之間合拼，將全以股票交易，細節尚未公布，預料將於歐洲時間周日（19日）晚上簽署協議。

根據知情人士，瑞銀周日上午提出了每股0.25瑞士法郎（0.27美元）全購瑞信，以瑞銀股票支付，瑞信周五收盤價為1.86瑞士法郎。

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報道還補充說，瑞銀還堅持，若瑞信的信貸違約掉期（CDS）價格上漲100個基點或更多，代表公司出現重大不利變化的情況下，該交易將無效。

兩家公司和瑞士政府，均未回應傳媒的查詢。據兩名知情人士周六向路透社透露，瑞銀正在研究收購瑞信，可能會在瑞士政府擔保的情況下進行。

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