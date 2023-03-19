  • 21°C
香港時間 : 2023319日 (週日) 23:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【銀行危機】白武士現身 瑞銀擬10億美元收購瑞信

環球政經 08:45 2023/03/19

分享：

分享：

擾攘多時的瑞信危機，有新突破。外媒報道，瑞銀集團（UBS）已提出最高10億美元的收購瑞信。並且瑞士政府更計劃更改該國的法律，以繞過股東投票程序，以加快合併進度。

這兩家瑞士最大的銀行之間合拼，將全以股票交易，細節尚未公布，預料將於歐洲時間周日（19日）晚上簽署協議。

根據知情人士，瑞銀周日上午提出了每股0.25瑞士法郎（0.27美元）全購瑞信，以瑞銀股票支付，瑞信周五收盤價為1.86瑞士法郎。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

報道還補充說，瑞銀還堅持，若瑞信的信貸違約掉期（CDS）價格上漲100個基點或更多，代表公司出現重大不利變化的情況下，該交易將無效。

兩家公司和瑞士政府，均未回應傳媒的查詢。據兩名知情人士周六向路透社透露，瑞銀正在研究收購瑞信，可能會在瑞士政府擔保的情況下進行。

同場加映 【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

青姐話
【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

同場加映【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

溫股知新
【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 龍瑞成

收購 瑞銀 合併 瑞士 股票 歐洲 銀行 瑞士法郎

上一篇文章

湯文亮：政府應該改變賣地政策

下一篇文章

【另類投資】美國威州的特殊硬幣 價錢炒至數千美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iMoney復活節有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【iMoney復活節有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【婚禮開支】2023新人結婚預算38萬 只要識揀 呢幾項可以慳多近8萬元
【婚禮開支】2023新人結婚預算38萬 只要識揀 呢幾項可以慳多近8萬元
傳蘋果加密限制USB-C充電速度 恐違歐盟要求
傳蘋果加密限制USB-C充電速度 恐違歐盟要求
【消費優惠】美麗華Mira eShop三週年慶祝活動 3月17日起推多間中西食府的餐飲優惠 包括自助午餐買一送一
【消費優惠】美麗華Mira eShop三週年慶祝活動 3月17日起推多間中西食府的餐飲優惠 包括自助午餐買一送一
有盈退休：保守師奶投資大法
有盈退休：保守師奶投資大法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款