【業績｜高息股】中石化煉化工程挫6%　去年多賺7%、削末期息至0.21元人幣（第二版）

▲ 【業績｜ 高息股】中石化煉化工程去年多賺7% 末期息削至每股0.21元人幣、周息率8.3厘

中石化煉化工程 （02386） 公布，2022年全年純利按年升7.1%至22.8億元（人民幣，下同），相當於每股盈利0.52元，按年升8.3%。中石化煉化工程宣派末期股息每股0.21元，按年跌5.4%。全年股息每股0.328元，按年升4.8%，即約0.37港元。

中石化煉化工程開市跌6.1%，現報4.17%。

期内，中石化煉化收入按年跌7.6%至474.16億元，主要原因是受項目建設周期影響；毛利按年跌13.2%至56.12億元，毛利率按年下降0.6個百分點至10.6%，主要因爲設計、諮詢和技術許可及工程總承包分部收入總額及佔比下降。

中石化煉化2023年新合同目標為600億元人民幣及15億美元，去年為725億元人民幣面對訂單按年下降，中石化煉化董事長孫麗麗表示會自我加壓，預期2023年會有驚喜，如推動清潔化工業務達至持續增長。孫麗麗並稱，去年訂單多處於前期階段，預計今年為高峰期，收入將有增長，毛利率將透過提升核心競爭力及項目執行力帶動。

孫麗麗預期，來自母企中石化 （00386） 及非母企訂單毛利結構將相若，預期海外訂單將有所提升，內地及海外項目毛利結構或有變，除母企中石化外，公司亦有來自中海油 （00857） 、中石油 （00386） 、神華 （01088） 。

公司總經理張德軍表示估算較審慎保守，需注重高質量合同並維持基本盈利增長，實現長遠可持續發展目標，注重新能源、材料及業務發展，成為國際煉化工程前端。市場方面，將積極開拓海外市場，同時保持傳統業務市場如中東的沙特及科威特，成熟市場的泰國、馬來西亞和印尼等地。

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記者：宋佩恩