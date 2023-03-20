  • 24°C
香港時間 : 2023320日 (週一) 15:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜高息股】中石化煉化工程挫6%　去年多賺7%、削末期息至0.21元人幣（第二版）

股市 15:12 2023/03/20

分享：

分享：

【業績｜ 高息股】中石化煉化工程去年多賺7%　末期息削至每股0.21元人幣、周息率8.3厘

中石化煉化工程 （02386） 公布，2022年全年純利按年升7.1%至22.8億元（人民幣，下同），相當於每股盈利0.52元，按年升8.3%。中石化煉化工程宣派末期股息每股0.21元，按年跌5.4%。全年股息每股0.328元，按年升4.8%，即約0.37港元。

中石化煉化工程開市跌6.1%，現報4.17%。

期内，中石化煉化收入按年跌7.6%至474.16億元，主要原因是受項目建設周期影響；毛利按年跌13.2%至56.12億元，毛利率按年下降0.6個百分點至10.6%，主要因爲設計、諮詢和技術許可及工程總承包分部收入總額及佔比下降。

中石化煉化2023年新合同目標為600億元人民幣及15億美元，去年為725億元人民幣面對訂單按年下降，中石化煉化董事長孫麗麗表示會自我加壓，預期2023年會有驚喜，如推動清潔化工業務達至持續增長。孫麗麗並稱，去年訂單多處於前期階段，預計今年為高峰期，收入將有增長，毛利率將透過提升核心競爭力及項目執行力帶動。

孫麗麗預期，來自母企中石化 （00386） 及非母企訂單毛利結構將相若，預期海外訂單將有所提升，內地及海外項目毛利結構或有變，除母企中石化外，公司亦有來自中海油 （00857） 、中石油 （00386） 、神華 （01088）

公司總經理張德軍表示估算較審慎保守，需注重高質量合同並維持基本盈利增長，實現長遠可持續發展目標，注重新能源、材料及業務發展，成為國際煉化工程前端。市場方面，將積極開拓海外市場，同時保持傳統業務市場如中東的沙特及科威特，成熟市場的泰國、馬來西亞和印尼等地。

註：第二版加入業績內容

想知更多高息股消息？可留意【高息股】專頁

【退休積滿Fund】保證基金邊隻回報最高？特色MPF基金要點揀？立即收看

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】保證基金邊隻回報最高？特色MPF基金要點揀？立即收看

相關文章：

【中石化386】中石化去年油氣產量增長2%　天然氣產量增幅勝原油

【石油巨企】沙特阿美去年純利創紀錄達1.26萬億港元　每分鐘勁賺239萬

【股神巴菲特】巴郡斥資3.5億美元增持西方石油　持股增至22.2%

記者：宋佩恩

H股 港股 業績公布 中國石油股份（00857） 中國石油化工股份（00386） 派息 中國神華（01088） 中石化煉化工程（02386）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【港股市況】滙豐、渣打跌7%　電訊股回吐、中移動跌6%　恒指跌600點穿萬九關創今年低（不斷更新）

下一篇文章

【HSBC滙豐】滙豐3家分行試行開足7日　2月非港居民開戶數恢復社會事件前
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【瑞信危機】瑞銀瑞信合併談判料星期一開市前有結果　美國聯儲局傳向瑞士施壓、英國央行已同意
【瑞信危機】瑞銀瑞信合併談判料星期一開市前有結果　美國聯儲局傳向瑞士施壓、英國央行已同意
【SVB】股神巴菲特據報曾與拜登政府商議美國地區性銀行危機　逾20架私人飛機拜訪奧馬哈？
【SVB】股神巴菲特據報曾與拜登政府商議美國地區性銀行危機　逾20架私人飛機拜訪奧馬哈？
【港股市況】滙豐、渣打跌7%　電訊股回吐、中移動跌6%　恒指跌600點穿萬九關創今年低（不斷更新）
【港股市況】滙豐、渣打跌7%　電訊股回吐、中移動跌6%　恒指跌600點穿萬九關創今年低（不斷更新）
【瑞信危機】瑞銀同意30億瑞郎「4折」收購瑞信　金管局：瑞信客戶可如常存款及買賣港股（不斷更新）
【瑞信危機】瑞銀同意30億瑞郎「4折」收購瑞信　金管局：瑞信客戶可如常存款及買賣港股（不斷更新）
【港元定存】港元半年期定存　最高4.1厘
【港元定存】港元半年期定存　最高4.1厘
【美國加息】銀行危機恐燒至「無風險」美債　聯儲局本周不加息？
【美國加息】銀行危機恐燒至「無風險」美債　聯儲局本周不加息？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款