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【業績｜ 高息股】中石化煉化工程去年多賺7%　削末期息至0.21元人幣

股市 22:23 2023/03/19

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【業績｜ 高息股】中石化煉化工程去年多賺7%　末期息削至每股0.21元人幣、周息率8.3厘

中石化煉化工程 （02386） 公布，2022年全年純利按年升7.1%至22.8億元（人民幣，下同），相當於每股盈利0.52元，按年升8.3%。中石化煉化工程宣派末期股息每股0.21元，按年跌5.4%。全年股息每股0.328元，按年升4.8%，即約0.37港元。

中石化煉化工程周五（17日）收報4.44港元，升6.22%。

期内，中石化煉化收入按年跌7.6%至474.16億元，主要原因是受項目建設周期影響；毛利按年跌13.2%至56.12億元，毛利率按年下降0.6個百分點至10.6%，主要因爲設計、諮詢和技術許可及工程總承包分部收入總額及佔比下降。

想知更多高息股消息？可留意【高息股】專頁

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記者：伍鍵文

H股 港股 業績公布 派息 中石化煉化工程（02386）
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