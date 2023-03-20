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【盈警】中國華融低開近6%　料2022年轉錄虧損276億人幣

股市 09:40 2023/03/20

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【盈警】中國華融料2022年轉錄虧損276億人幣

內地四大不良資產管理公司（AMC）之一的中國華融 （02799） 預計，去年轉錄虧損276億元（人民幣，下同），華融於2021年純利3.78億元，2020年則虧損1064億元。華融強調，去年下半年虧損情況已改善，已較上半年實現減虧101億元，公司上半年虧損額為186億元。

中國華融挫5.8%，現報0.405港元，成交2883萬港元。

華融表示，全年虧損主要受資本市場波動影響，部分權益類金融資產公允價值估值下降形成較大浮虧；收購重組類不良債權資產規模及收入階段性減少；及宏觀經濟形勢及房地產行業下行影響，信用減值損失計提增加。

另外，華融子企華融金控 （00993） 預期，去年錄得介乎21億至23.5億元的虧損淨額，2021年度虧損淨額約16億元。

華融金控指，虧損淨額增加主要由於集團資產規模下降導致相關利息收入相對減少；部分投資項目資產或抵押物價值持續貶損，導致其他貸款及債務工具的投資、給予客戶的孖展融資墊款、應收融資租賃款、應收賬款計提減值撥備增加；以及該年度下半年出售部分金融資產產生虧損。

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記者：伍鍵文

中國市場 港股 經濟 中國華融（02799） 人民幣 華融金控（00993） 行業 金融 中國
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