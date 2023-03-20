【瑞信危機】瑞銀據報提高併購瑞信出價至逾20億美元　瑞士擬以國有化作後備方案（不斷更新）

瑞信（Credit Suisse）前途進入關鍵時刻，在瑞士以及美英監管機構介入後，瑞銀集團（UBS）周末與瑞信洽談合併。於香港時間星期日晚上，瑞銀傳出僅願慮出價10億美元收購瑞信，較瑞信上周五收市市值折讓近87%。據彭博引述消息指，瑞信在主要股東反對下，已表明拒絕有關作價。

及至香港時間周一凌晨，瑞銀據報提高作價至逾20億美元。以瑞信上周五收市價計，公司市值約74.3億瑞士法郎，折合約80億美元。

本文綜合瑞銀瑞信談判最新消息：

--3月20日消息--

【01：45】瑞士政府宣布，在歐洲中部時間晚上7時30分（香港時間凌晨2時30分）舉行新聞發布會。

【01：30】瑞銀據報提高收購作價至逾20億美元，依然較瑞信前一收市價折讓達75%。瑞士央行同意為瑞信提供額外1000億美元流動性，作為合併方案一部分。瑞銀最新態度軟化，即使收購後令信貸違約掉期（CDS）價格大升，也不會退出交易。

--3月19日消息--

【22：40】彭博消息指，瑞士政府考慮國有化瑞信全部或部分業務，作為合併談判失敗的替代方案。

【22：30】路透引述消息指，作為紓困措施一部分，瑞士當局考慮要求瑞信債券持有人承擔一定損失。不過，歐洲監管機構擔心此舉會打擊投資者對歐洲其他金融領域的信心。

【20：30】瑞信據報已拒絕瑞銀10億美元收購方案。

【19：50】瑞銀據報出價最多10億美元併購瑞信，折合相當於瑞信歐股（CSGN）每股0.25瑞郎，較上周五收市價1.86瑞郎大幅折讓87%。瑞銀同時要求額外保障條款，一旦瑞銀信貸違約掉期（CDS）價格升逾100基點，該行可以要求終止交易。

瑞士政府期望周一亞洲開市前有決定

瑞士政府一直從中協調推動瑞銀及瑞信合併，並尋求在星期一亞洲開市前有決定。消息指，瑞士當局希望兩家當地主要銀行可在瑞士時間星期日（3月19日）晚上簽署協議。

英媒指，瑞士政府有意緊急修訂當地法律，繞過股東投票程序，以便周一之前可完成瑞銀、瑞信合併案。

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