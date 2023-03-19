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【瑞信危機】瑞銀據報出價最多10億美元併購瑞信 較上周五瑞信收市價巨額折讓
股市 20:06 2023/03/19
英國傳媒報道，瑞銀集團（UBS）出價最多10億美元收購瑞信（Credit Suisse）。報道指，瑞士政府有意緊急修訂當地法律，繞過股東投票程序，以便周一之前可完成瑞銀、瑞信合併案。
最新消息指，瑞士當局希望兩家當地主要銀行可在瑞士時間星期日（3月19日）晚上簽署協議，而且作價會較瑞信上周五收市價有明顯折讓。
以10億美元作價計，換算後只相當於瑞信歐股（CSGN）每股0.25瑞郎，較上周五收市價1.86瑞郎大幅折讓。報道續指，瑞銀一方表示，如果瑞銀信貸違約掉期（CDS）因交易而跳升100個基點或以上，有權令交易無效。
不過報道同時表示，因應事態發展迅速，交易條款或再有大幅改動。
（不斷更新中）
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