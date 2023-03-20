【瑞信危機】瑞銀同意30億瑞郎「4折」收購瑞信　金管局：瑞信客戶可如常存款及買賣港股（不斷更新）

▲ 【瑞信危機】瑞銀同意30億瑞郎「4折」收購瑞信

瑞信（Credit Suisse）信心危機惡化，在瑞士政府、央行SNB等介入下，瑞銀集團（UBS）最終同意合併。在香港時間周一凌晨2時30分，瑞士總統Alain Berset親自主持記者會，瑞銀宣布同意以每股0.76瑞郎、總額30億瑞郎（折合254億港元）代價收購瑞信，較瑞信上周五收市價折讓59%，交易將以「22.48股瑞信換1股瑞銀」來完成。

瑞士央行同意向瑞信提供最多1000億瑞士法郎流動性援助。另外，瑞士政府宣布，瑞信名義價值160億瑞郎的額外一級資本（AT1）債券被完全減記，相關投資者血本無歸。

瑞銀、瑞信合併談判周末加快進行，於香港時間星期日晚上，瑞銀一度傳出僅願意出價10億美元，較瑞信上周五收市市值折讓近87%。瑞信據悉在主要股東反對下，拒絕有關作價。

及至香港時間周一凌晨，瑞銀傳出提高作價至逾20億美元。以瑞信上周五收市價計，公司市值約74.3億瑞士法郎，折合約80億美元。

瑞銀瑞信合併最新消息：

--3月20日消息--

【11：00】瑞信發給員工的備忘錄表示，由於部分國家的員工已獲分派花紅，故其他地區預料不會有所分別，瑞信會繼續於3月24日向員工支付已承諾的花紅，並會照常加薪，集團會尋求繼續正常營運。【詳情看此】

【10：30】摩根大通資產管理固收部首席投資官Bob Michele 表示，歐洲、瑞士及美國監管機構以前所未有的速度（a speed we've never seen before）應對本次危機，減少大量繁瑣程序，阻止歐洲銀行股抛售潮蔓延。【詳情看此】

【09：30】金管局指，瑞信香港的業務包括一家受金管局監管的瑞信香港分行，以及兩家受證監會監管的持牌法團，所有公司今天都將照常營業。【下一頁】

【06：00】歐美屢爆金融危機，美國聯儲局與加拿大央行、英國央行、日本央行、歐洲央行及瑞士央行其他5家全球主要央行宣布採取協調行動，通過常設美元互換安排增強流動性供應，以促進美元在金融體系中的流動。【詳情看此】

【03：47】瑞銀主席Colm Kelleher：設法減少瑞信的棘手生意風險（derisk CS tricky business），強調瑞銀集團是財富管理、資產管理的公司。將削減瑞信投行業務規模，保持瑞銀集團穩健經營模式，會否裁員言之尚早，交易沒有退出條款。

【03：30】歐洲央行行長拉加德：歡迎瑞士當局採取的行動。英國央行：歡迎瑞士當局提出一系列支持金融穩定措施。美聯儲主席鮑威爾和美國財長耶倫：對瑞士當局今天宣布的支持金融穩定的措施表示歡迎。

【03：13】瑞士財長：合併不是政府救市（bailout），而是商業協議。

【03：10】瑞銀主席Colm Kelleher：交易將創造一個擁有5萬億美元投資資產的財富管理公司，預計到2027年，每年成本可節省超過80億美元。

【03：07】根據合併協議，瑞士信貸的所有股東將以22.48股瑞信股份換取1股瑞銀股份，交易總代價約30億瑞郎。瑞信在正常業務過程中保持獨立營運，重組過程則會與瑞銀保持合作，瑞銀會盡快委任瑞信多名主要人事。

以瑞信周五收市價為1.86瑞郎、瑞銀集團周五收市價為17.11瑞郎計算，換股價相當於瑞信股東需折讓59%換股。

兩家銀行可以不受限制地使用瑞士央行的現有工具，通過這些工具，它們可從瑞士央行獲得流動性。

【03：05】瑞銀主席Colm Kelleher：同意收購瑞信，他會在新合併的集團出任董事長職務。

【02：51】瑞士金融監管局：瑞信大得不能倒，必須介入。援助措施引發對瑞信160億瑞郎額外一級資本（AT1）債券減記。換言之，持有相關債券投資者料全額虧損。AT1債券在金融危機後被引入歐洲，在銀行倒閉時承擔損失。

【02：50】瑞士財長指，消費者對瑞信失去了信心，若不介入瑞信事件，將引發大規模裁員，當地以至全球金融系統都會不穩。

【02：40】瑞士當局指批准瑞銀與瑞信合併，是因為瑞信存在流動性不足風險，由瑞銀收購是最佳方案。當局指，瑞銀瑞信合併談判從3月15日起開始。

【02：30】瑞士央行公布，瑞銀將收購瑞信，瑞士央行承諾會向瑞信提供高達1000億瑞士法郎的流動性援助貸款，並提供聯邦違約擔保。

【01：45】瑞士政府宣布，在歐洲中部時間晚上7時30分（香港時間凌晨2時30分）舉行新聞發布會。

【01：30】瑞銀據報提高收購作價至逾20億美元，依然較瑞信前一收市價折讓達75%。瑞士央行同意為瑞信提供額外1000億美元流動性，作為合併方案一部分。瑞銀最新態度軟化，即使收購後令信貸違約掉期（CDS）價格大升，也不會退出交易。

--3月19日消息--

【22：40】彭博消息指，瑞士政府考慮國有化瑞信全部或部分業務，作為合併談判失敗的替代方案。

【22：30】路透引述消息指，作為紓困措施一部分，瑞士當局考慮要求瑞信債券持有人承擔一定損失。不過，歐洲監管機構擔心此舉會打擊投資者對歐洲其他金融領域的信心。

【20：30】瑞信據報已拒絕瑞銀10億美元收購方案。

【19：50】瑞銀據報出價最多10億美元併購瑞信，折合相當於瑞信歐股（CSGN）每股0.25瑞郎，較上周五收市價1.86瑞郎大幅折讓87%。瑞銀同時要求額外保障條款，一旦瑞銀信貸違約掉期（CDS）價格升逾100基點，該行可以要求終止交易。

瑞士政府期望周一亞洲開市前有決定

瑞士政府一直從中協調推動瑞銀及瑞信合併，並尋求在星期一亞洲開市前有決定。消息指，瑞士當局希望兩家當地主要銀行可在瑞士時間星期日（3月19日）晚上簽署協議。

瑞士政府據報有意緊急修訂當地法律，繞過股東投票程序，以便周一之前可完成瑞銀、瑞信合併案。

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