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【中行3988】劉連舸辭任中行中銀董事長　2月已退任黨委、未及退休年齡慣例曾惹關注

股市 18:47 2023/03/19

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【中行3988】劉連舸辭任中行中銀董事長　2月已退任黨委、未及退休年齡慣例曾惹關注

中國銀行 （03988） 、中銀香港 （02388） 公布，董事長劉連舸因工作調整而辭去。劉連舸於2月已卸任中行黨委書記，被視為離任中行的前奏。由於劉連舸今年將62歲，未達內地大行董事長63歲才退休的慣例，一度惹起關注。

中行和中銀在公告讚許和感謝劉連舸任內工作，並確認雙方沒有分歧。中行和中銀皆指，劉連舸任內「恪盡職守，勤勉履職，銳意進取，開拓創新，完善公司治理，強化集團管控，深化體制機制改革，推進經營管理數字化轉型，加強全面風險管理」。

中行特別提及劉連舸帶領該行「堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹黨中央決 策部署，深入落實服務實體經濟、防範化解金融風險、深化金融改革三項任務，制定實施本行「十四五」發展規劃」。

劉連舸2018年加入中行，2019年起出任董事長和執行董事，並為中銀的董事長和非執行董事。他在人民銀行工作多年，2007年才轉至中國進出口銀行工作。

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編輯：麥德銘

港股 退休 中銀香港（02388） 中國銀行（03988）
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