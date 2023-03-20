【丹麥王室】二王子宣布移居美國 步哈里梅根後塵

丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）細仔約阿基姆王子（Prince Joachim）日前宣布，將與妻子瑪麗王妃（Princess Marie）移居美國，被指是上演丹麥版「哈里梅根脫英」。

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53歲的約阿基姆上周五（17日）宣布，會與瑪麗移居美國，在當地駐華盛頓丹麥大使館中擔任國防工業參贊（defence industry attaché）。

王位繼承順位第6的約阿基姆指出，十分自豪有機會在安全及國防領域代表丹麥參與國際事務，稱跨大西洋合作一直是丹麥政府高度優先領域，非常榮幸自己合資格擔任相關職務。

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瑪格麗特二世去年宣布，解除次子約阿基姆4名子女的殿下頭銜，希望他們能在沒有王室責任下正常生活。

但約阿基姆與前妻文雅麗、現任妻子瑪麗王妃曾公開質疑這項決定，約阿基姆更直言事態突然，此舉懲罰其4名子女，並指公開前5日才得悉事件。

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由於同樣是移居美國，不少外國媒體形容，約阿基姆今次決定是丹麥版的「Megxit」。

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責任編輯：吳漢培