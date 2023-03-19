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英業主按揭利息料劇增55% 今年每月平均畀多近4800

環球經濟金融 18:19 2023/03/19

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英國經紀商Interactive Investor最近數據預測估計，當地業主今年按揭的利息支出將增加55%，每月平均多付500英鎊（約4,781港元），進一步加劇「有樓一族」的生活成本壓力。

英國擴大資助托兒服務 須課税入息超95萬不合資格 【下一頁】

Interactive Investor分析估計，英國固定利率按揭業主在2027年的每月平均利息支出將較去年底翻倍，由322英鎊（約3,079港元）增至701英鎊（約6,703港元）。

浮息按揭業主預計負擔更大，未來5年每月利息支由436英鎊（約4,169港元），增加至950英鎊（約9083港元）。

英國亨氏茄汁一年加價6成 某連鎖超市售價「貴到離譜」 【下一頁】

英國現時超過8成﹑即約690萬戶物業屬固定利率按揭，當中估計約150萬宗在今年到期，迫使不少業主面臨更沉重生活成本壓力。

Interactive Investor退休金及儲蓄部門主管Alice Guy指出，英國按揭成本急增只在開端階段，只有小部分固定利率按揭轉至較高利率按揭，相信業主未來仍需承受高昂生活成本打擊。

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責任編輯：吳漢培

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