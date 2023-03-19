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【特許金融分析師】CFA醞釀大改制　每級不用再花300小時？2024年新考生要識Python？

Hot Talk 17:00 2023/03/19

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【特許金融分析師】CFA醞釀大改制　每級不用再花300小時？明年新考生要識Python？

特許金融分析師（CFA）是環球金融業內人士的熱門進修課程，CFA共設三級考試，每一級平均耗時300小時溫習才能合格，但未來情況或有變。CFA協會研究從2024年起，大幅調整CFA一級、二級考試內容，更強調實務技巧和減少考生研習時間，預料成為CFA考試自1963年推出以來最大規模改革。

目前全球約有19萬名CFA正式會員（CFA Charterholder），但自從疫情以來，投考人數和各級考試合格率都有明顯回落。

CFA考生2024年起或須學Python

CFA協會表示，從2024年起，CFA一級考生可以選修編程語言Python或金融模型，二級考生需研修進階版Python和分析技巧。新的CFA一級考試內容會從2024年2月開始，三級考試的內容將因應最新課程而在2025年有明顯修訂，並會讓考生選擇專注於投資組合管理、私人財富和私人市場。

CFA協會續指，考試改制後，協會會向成功考獲一級和二級的考生發出證章（badge），不再如目前等待考生完成三級考試。協會認為，完成三級考慮固然是項成就，但通過一級考試也反映考生有基本技術和知識，尤其可助想入行人士獲得第一份工作。

CFA協會：部分考生認為研習時間過長

CFA協會董事總經理Chris Wiese 接受外電訪問時稱，從該會與考生以至僱主的溝通過程中，不少人認同現有CFA課程已努力回應實務需要，但仍有意見認為課程與工作上如何運用有關知識，仍差最後一步。他又指，不少考生指出課程過長，也未必完全脗合實際工作需要。

為了加強實務技巧，課程將加入10至15小時的相關網上影片內容，部分入門基本技巧將會剔出考試，改為放在參考內容。

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