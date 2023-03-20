【特許金融分析師】CFA大改制　每級不用再花多過300小時？2024年新考生要學Python？

▲ 【特許金融分析師】CFA醞釀大改制 每級不用再花300小時？明年新考生要識Python？

特許金融分析師（CFA）是環球金融業內人士的熱門進修課程，CFA共設三級考試，每一級平均耗時逾300小時溫習才能合格，但未來情況或有變。CFA協會研究從2024年起，大幅調整CFA一級、二級考試內容，更強調實務技巧和減少考生研習時間，預料成為CFA考試自1963年推出以來最大規模改革。

目前全球約有19萬名CFA正式會員（CFA Charterholder），但自從疫情以來，投考人數和各級考試合格率都有明顯回落。

CFA考生2024年起或須學Python

CFA協會表示，從2024年起，CFA課程會有六大改動：

1. 2024年起新增獨立網上實用技巧單元

CFA一級課程新增實用技巧單元包括：財務模型、Python編程基本技巧

CFA二級課程新增實用技巧單元包括：分析師技能、Python、數據科學及人工智能

CFA三級課程會在2025年推出實用技巧單元

由2024年開始，修讀一級及二級課程的考生需在網上至少完成一個實用技巧單元，但該些單元並不會被納入考試評分

2. CFA三級課程將引入專修領域

考生將從三個專修領域挑選其一：1） 投資組合管理（現有課程核心）、2）私人財富、3）私人市場

3. 改善數碼徽章制度

加強一級及二級課程成就對考生的價值

4. 減少各級課程的修讀内容量

CFA協會表示，數據反映現時各級考生準備考試的時數，遠遠超過300小時，正着力改善教學資源的設計，以確保課程内容精簡、易明及貼題，同時保持CFA課程的嚴謹度及附加價值。

大多數考生在修讀學士時已學過的某部分CFA課程初階内容將不會被納入考核内容，但仍會被保留在準備材料中

5. 提供額外練習

CFA協會將推售全新CFA課程練習包，內容包括1000條全新題目、6份模擬考試，適用於2024年2月以後的CFA一級考試

6. 報考一級考試的資格提早一年

離畢業尚餘兩年的大學生亦能報考CFA一級考試

CFA協會：部分考生認為研習時間過長

CFA協會認證常務董事Chris Wiese 接受外電訪問時稱，從該會與考生以至僱主的溝通過程中，不少人認同現有CFA課程已努力回應實務需要，但仍有意見認為課程與工作上如何運用有關知識，仍差最後一步。他又指，不少考生指出課程過長，也未必完全脗合實際工作需要。

為了加強實務技巧，課程將加入10至15小時的相關網上影片內容，部分入門基本技巧將會剔出考試，改為放在參考內容。

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