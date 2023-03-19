【英國王室】哈里還逾2000萬裝修公帑獲免租 最多慳近700萬

英國媒體披露，英國哈里王子（Prince Harry）與王室達成協議，歸還浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）約240萬英鎊（約2,295萬港元）的公帑裝修費後，可免租金繼續居住。據悉，哈里最多節省約69萬英鎊（約660萬港元）租金支出。

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英國《每日郵報》指出，哈里與梅根（Meghan Markle）同意，支付由公帑負擔的約240萬英鎊浮若閣摩爾宮裝修費，換取王室讓他們一家免租金繼續居住。

白金漢宮官員確認，裝修後物業升值被當作租金支出，因此哈里一家的浮若閣摩爾宮租金在歸還公帑裝修費後獲豁免。白金漢宮指租金豁免已通過國家審計處（National Audit Office）及財政部審查與認可。

白金漢宮亦確認，裝修費分3期還清，哈里梅根另有支付5個月租金。每日郵報指出，最後一期在2021年至2022財政年度支付，以「現有債務的遲延收入」（deferred income under current liabilities）名義紀錄。

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據英媒估計，浮若閣摩爾宮的每年租金約15萬至23萬（約143萬至220萬港元），以哈里一家2020年起搬入計算，最多節省約69萬英鎊租金支出。

白金漢宮2019年11月宣布，浮若閣摩爾宮或成哈里梅根在英國永久居所。哈里一家在裝修完成後，在2020年春天搬入，惟兩人同年3月宣布脫離王室，並移居美國。

浮若閣摩爾宮一直被視為哈里一家租用，直至今年3月才確認，被父親﹑英王查理斯（King Charles III）要求，清空及交出浮若閣摩爾宮。

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責任編輯：吳漢培